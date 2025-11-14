Плотность потоков вырастет на 30%

Компания AMD поделилась обновлёнными планами развития и данными о семействах высокопроизводительных центральных и графических процессоров. В частности, слайд показал процессоры EPYC Venice следующего поколения на архитектуре Zen 6.

Из него следует, что AMD EPYC Venice принесут в серверы рост производительности и эффективности более чем на 70%. Помимо этого они обеспечат увеличение плотности потоков более чем на 30%.

Чипы EPYC Venice будут иметь до 256 ядер и 512 потоков. Это на 33,3% больше по сравнению с нынешними процессорами серии Turin, у которых до 192 ядер и 384 потоков. Новые чипы будут производиться по новому техпроцессу TSMC 2-нм, как и клиентские процессоры, такие как Olympic Ridge для настольных ПК и Medusa/Gator для ноутбуков.

Как видно из приведённых чисел, только отчасти рост производительности и эффективности произойдёт за счёт увеличения количества ядер. Остальное должно быть достигнуто за счёт числа инструкций за такт, частоты и архитектурных улучшений.

Технологический процесс TSMC 2-нм означает переход с FinFET на нанолистовые транзисторы (GAA) и даёт повышение производительности на 10–15% при той же мощности, снижение энергопотребления на 25–30% при той же производительности и увеличение плотности транзисторов до 15%.

Данные производительности основаны на тестах SPECrate 2017 INT, проводившихся на двухпроцессорной платформе. Предположительно, AMD увеличит число ядер в CCD на 50% до 12, а это приведёт к увеличению числа ядер на чип.