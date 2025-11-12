Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Boeing начнёт использовать игру Microsoft Flight Simulator как инструмент обучения пилотов
Новая платформа предложит офлайн- и онлайн-уроки с индивидуальными курсами

С момента выхода первой игры серии Microsoft Flight Simulator более четырёх десятилетий назад пилоты считали её полезным инструментом обучения благодаря реалистичности. Теперь компания Boeing начнёт использовать базовые технологии игры, чтобы сделать обучение более быстрым и доступным для студентов и преподавателей.

Boeing недавно объявила о запуске приложения Procedures Trainer, первого на новой платформе Virtual Airplane на основе Microsoft Azure и Microsoft Flight Simulator. Программа позволяет студентам учиться офлайн и онлайн на Windows-ПК, Mac и iPad.

Студенты могут практиковаться в уроках по авиалайнеру Boeing 737 Max, таких как предполётная подготовка и посадочные процедуры, а также проводить свободные полёты. Можно вести полноценные онлайн-уроки с навигационными данными от компании Jeppesen или скачать разделы для использования в офлайн-режиме, которые потом автоматически синхронизируются при подключении к сети. Продолжительность каждого занятия составляет от 5 до 15 минут.

Boeing описывает программу как высокоточную трёхмерную симуляцию, а в трейлере кратко показана реалистичная кабина. Преподаватели могут создавать, настраивать и утверждать уроки на основе реальных данных с полётов, отслеживая прогресс учеников. Система точно имитирует профили ворот, рулёжных дорожек и взлётно-посадочных полос более чем 400 реальных аэропортов по всему миру. Планируется выпуск приложений и уроков Virtual Airplane для других самолётов, таких как 737 NG, 787 и 777X.

Последняя игра, Microsoft Flight Simulator 2024, вышла в ноябре прошлого года. Её критиковали из-за проблем с перегруженными серверами. Сейчас у игры смешанный рейтинг в Steam. Asobo Studio в течение года регулярно выпускала обновления, улучшая симуляцию, добавляя самолёты и воспроизводя известные локации. Выход версии для PlayStation 5 назначен на 8 декабря, а поддержка PlayStation VR2 появится в 2026 году.

#microsoft #boeing
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы заметили у межзвездного объекта 3I/ATLAS несколько направленных в разные стороны хвостов
4
Saab представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне
2
Эксперты National Security Journal назвали российский МиГ-31 самым быстрым истребителем в мире
2
Samsung может поднять цену на выходящий в феврале смартфон Galaxy S26 Ultra
+
Создатель диспетчера задач Windows назвал причины неприятия 11-й версии даже опытными пользователями
5
Маркетплейсы во время распродаж создают иллюзию выгодных скидок
4
После тайфуна во Вьетнаме были обнаружены останки средневекового корабля
+
Компания OLARESTECH готовит 3,5-литровый ПК на базе Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5090 Laptop
+
В «Ростехе» разработали единую систему управления промышленными роботами
+
Флагманский электромобиль Genesis GV90 впервые показали на видео во время дорожных испытаний
1
На заводе «БелДжи» начали собирать первые электрокары Geely EX5
+
Первый российский антропоморфный робот AIDOL с ИИ упал на сцене во время презентации в Москве
7
В интернете появились изображения оранжевой версии смартфона Samsung Galaxy S26 Plus
+
«АвтоВАЗ» показал видео с ходовых испытаний нового кроссовера Lada Azimut
4
VGC: в разработке может находиться ремастер ролевой игры Fallout 3
1
Hardware Unboxed сравнили Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 7500F в 12 популярных играх
2
Перл-Харбор станет базой гиперзвуковых эсминцев ВМС США
1
Игроки невысоко оценили вышедший сегодня ремастер Sacred 2
1
В США предложили добавить светофорам белый сигнал
3
Археологи нашли в Германии древнеримский «холодильник» возрастом около 2000 лет
2

Популярные статьи

Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
7
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
82
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
38
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
25
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
7
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
13
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: встраиваемый винный шкаф, мультистайлер и другие
+
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
72
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
3

Сейчас обсуждают

Sir Traher
14:31
ВИА самые днищенские были, не свезло
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
Sir Traher
14:29
О да. Мой 2800+ стабильно трудился с разгоном в 51%.
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
Windmark_
14:26
DVD приводом ещё пользуются ?
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Windmark_
14:24
С построением предложений у тебя проблемы
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Дмитрий Патрушев
14:23
ОЕМ процессоры у АМД тоже с разблокированным множителем!
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Дмитрий Патрушев
14:22
Пипец у тебя крышу рвёт. Предложить монитор 1440р, а потом вопеть про разницу версий DP и разрешения выше чем 1440р. Ты шнур для начала соответствующий купи.
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Алексей Кузнецов
14:21
Индия участвовала в разработке Су57. Но потом из проекта вышла.
Денис Алипов: Россия может передать Индии технологии для выпуска истребителя Су-57
Malfoi
14:09
До сих пор лежит на полочки 6800 Ultra 512Mb
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
valera60
14:09
* За счёт этих действий они живут и выживают. * "Жируют", а не выживают...
Китай обвинил США в хищении 127 тысяч биткоинов
Нивхурил
14:07
Ты думаешь белые погромисты в мелскософте будут работать по другому? Уже не будут,общемировая тенденция,выпускать недопереваренный кал и скормить его юзверям везде,хоть ты индуса ставь хоть...
Создатель диспетчера задач Windows назвал причины неприятия 11-й версии даже опытными пользователями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter