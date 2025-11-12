Новая платформа предложит офлайн- и онлайн-уроки с индивидуальными курсами

С момента выхода первой игры серии Microsoft Flight Simulator более четырёх десятилетий назад пилоты считали её полезным инструментом обучения благодаря реалистичности. Теперь компания Boeing начнёт использовать базовые технологии игры, чтобы сделать обучение более быстрым и доступным для студентов и преподавателей.

Boeing недавно объявила о запуске приложения Procedures Trainer, первого на новой платформе Virtual Airplane на основе Microsoft Azure и Microsoft Flight Simulator. Программа позволяет студентам учиться офлайн и онлайн на Windows-ПК, Mac и iPad.

Студенты могут практиковаться в уроках по авиалайнеру Boeing 737 Max, таких как предполётная подготовка и посадочные процедуры, а также проводить свободные полёты. Можно вести полноценные онлайн-уроки с навигационными данными от компании Jeppesen или скачать разделы для использования в офлайн-режиме, которые потом автоматически синхронизируются при подключении к сети. Продолжительность каждого занятия составляет от 5 до 15 минут.

Boeing описывает программу как высокоточную трёхмерную симуляцию, а в трейлере кратко показана реалистичная кабина. Преподаватели могут создавать, настраивать и утверждать уроки на основе реальных данных с полётов, отслеживая прогресс учеников. Система точно имитирует профили ворот, рулёжных дорожек и взлётно-посадочных полос более чем 400 реальных аэропортов по всему миру. Планируется выпуск приложений и уроков Virtual Airplane для других самолётов, таких как 737 NG, 787 и 777X.

Последняя игра, Microsoft Flight Simulator 2024, вышла в ноябре прошлого года. Её критиковали из-за проблем с перегруженными серверами. Сейчас у игры смешанный рейтинг в Steam. Asobo Studio в течение года регулярно выпускала обновления, улучшая симуляцию, добавляя самолёты и воспроизводя известные локации. Выход версии для PlayStation 5 назначен на 8 декабря, а поддержка PlayStation VR2 появится в 2026 году.