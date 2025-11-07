Третья игровая консоль на этом процессоре может предложить премиальный экран и аккумулятор большой ёмкости

Китайский производитель AYANEO несколько месяцев назад анонсировал игровую портативную консоль NEXT 2. Теперь были названы основные спецификации этого устройства и описана система управления.

AYANEO NEXT 2 представляет собой портативную игровую консоль на операционной системе Windows. Она становится третьей на основе процессора Strix Halo после моделей от GPD и OneXPlayer. Теперь и AYANEO применяет AMD Ryzen AI Max+ 395.

Это APU на архитектуре Zen 5 с 16 ядрами и 32 потоками команд, а также встроенной графикой Radeon 8060S на архитектуре RDNA 3.5. Производительность последней должна быть близка к уровню видеокарты RTX 4060.

Опубликованное в аккаунте производителя в X/Twitter изображение показывает контроллер устройства. Триггеры работают в двух режимах; можно увидеть кнопки ABXY, круглую крестовину и несколько дополнительных кнопок.

AYANEO обещает экран «топового уровня», не называя его характеристик. Обещан также «очень большой аккумулятор», причём несъёмный. Используется система охлаждения с двумя вентиляторами.

AYANEO пока не назвала цену, доступные конфигурации и дату начала продаж консоли. Можно предположить, что стоимость окажется не менее $1500.