Аналитическая компания Alinea Analytics сообщает, что шутер от третьего лица от студии Embark Studios под названием ARC Raiders разошёлся на всех платформах за первую неделю продаж в количестве 2,5 млн копий. По данным аналитиков, 69% продаж пришлось на ПК через магазин Steam, 17,3% геймеров купили игру на PlayStation, оставшиеся 13% — на Xbox.
Успех ARC Raiders был очевиден в день начала продаж, когда количество одновременных игроков в Steam превысило 200 тысяч, а после и 260 тысяч. К концу первой недели аналитики прогнозировали, что тираж составит от 1,6 до 1,9 млн копий.
В итоге реальные продажи оказались даже выше, и студия заработала более $100 млн за неделю пребывания игры на рынке. Это намного лучше для Embark Studios, чем было в случае её прошлой многопользовательской игры The Finals, которая была бесплатной.
Дальше новому шутеру предстоит показать, насколько он интересен геймерам в долгосрочной перспективе. Пока ARC Raiders не опустилась ниже 90 тысяч одновременных игроков в Steam.
Embark Studios ранее опубликовала планы выпуска обновлений игры на оставшуюся часть года и собирается поддерживать её следующие 10 лет.