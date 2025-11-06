В ARC Raiders за неделю почти не было меньше 100 тысяч игроков

Аналитическая компания Alinea Analytics сообщает, что шутер от третьего лица от студии Embark Studios под названием ARC Raiders разошёлся на всех платформах за первую неделю продаж в количестве 2,5 млн копий. По данным аналитиков, 69% продаж пришлось на ПК через магазин Steam, 17,3% геймеров купили игру на PlayStation, оставшиеся 13% — на Xbox.

Успех ARC Raiders был очевиден в день начала продаж, когда количество одновременных игроков в Steam превысило 200 тысяч, а после и 260 тысяч. К концу первой недели аналитики прогнозировали, что тираж составит от 1,6 до 1,9 млн копий.

В итоге реальные продажи оказались даже выше, и студия заработала более $100 млн за неделю пребывания игры на рынке. Это намного лучше для Embark Studios, чем было в случае её прошлой многопользовательской игры The Finals, которая была бесплатной.

Дальше новому шутеру предстоит показать, насколько он интересен геймерам в долгосрочной перспективе. Пока ARC Raiders не опустилась ниже 90 тысяч одновременных игроков в Steam.

Embark Studios ранее опубликовала планы выпуска обновлений игры на оставшуюся часть года и собирается поддерживать её следующие 10 лет.