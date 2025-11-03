Трассировка пути при этом активна не была

Выпущенная более двух лет назад игра Alan Wake 2 остаётся востребованной при тестировании возможностей процессоров и видеокарт, предъявляя к ним высокие требования. С этими требованиями сумел справиться ноутбук Apple MacBook Pro на процессоре M4 Max.

Пользователь под ником oyskionline рассказал на Reddit, что является обладателем 14-дюймового MacBook Pro с 14-ядерным процессором и 32-ядерным GPU. При помощи программы CrossOver он запустил игру Alan Wake 2, хотя не прошло ещё и полугода с того момента, когда игра на этой платформе не запускалась.

MacBook Pro показал результат в 80 кадров/с. Разрешение было установлено на 1800 x 1169, а визуальные настройки — на высокие. Масштабирование MetalFX было установлено на «Сбалансированный», была включена генерация кадров. Поскольку технология генерации кадров NVIDIA не может быть реализована на компьютерах Apple, вероятно, использовался мод FSR 3 Frame Generation от AMD. Не была включена трассировка пути, которая значительно снижает частоту кадров. Напряжение CPU и GPU было уменьшено ради снижения температуры, что привело к снижению производительности на 10%.

Полученный результат показывает прогресс как в развитии программы CrossOver, так и у процессоров Apple.