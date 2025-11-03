Это вынудило производителей памяти приостановить новые заказы на модули DDR

В настоящее время ситуация на рынке памяти DRAM тяжёлая по причине того, что производство памяти для ИИ забрало себе большую часть производственных мощностей. Огромный спрос на такую память вынудил компании Samsung, Micron и SK hynix поменять приоритеты, а теперь они перестали принимать заказы на значительную часть памяти DDR.

Издание DigiTimes сообщает, что Samsung приостановила установление контрактных цен на DDR5 DRAM. Другие компании могут поступить так же.

Спотовые цены на DRAM в 2025 году значительно выросли. Для DDR5 16 Гбит они почти удвоились только за октябрь, достигнув рекордных $15,50. Предположительно, эта тенденция сохранится и в следующем году. Огромный спрос в сфере ИИ, скорее всего, продолжит ограничивать поставки в первом квартале 2026 года.

Samsung и другие производители перешли на производство памяти DDR5 и HBM. Цены на модули памяти от Corsair, Adata и других поставщиков непрерывно растут с третьего квартала. В рознице за последние несколько недель наблюдается рост цен минимум на 20–40%.