Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Троян BadBox заражает миллионы Android-устройств по всему миру
Вредоносное ПО превращает недорогие Android-устройства в инструменты для кибератак и мошенничества

Миллионы недорогих устройств для потоковой трансляции мультимедиа и видеопроекций, развлекательные системы автомобилей заражены вредоносным ПО. Оно превращает потребительские сети в платформы для распространения вредоносного кода и выполнения других незаконных действий, предупредило ФБР.

Вредоносное ПО, заражающее эти устройства, известно как BadBox. Оно основано на Triada — варианте вредоносного ПО, обнаруженном в 2016 году «Лабораторией Касперского». Она назвала его «одним из самых продвинутых мобильных троянов», с которыми когда-либо сталкивались аналитики компании. ПО использовало набор инструментов, включая эксплойты для рутирования, которые обходили встроенные в Android средства защиты, и функции для изменения процесса Zygote ОС Android. Google обновила Android, чтобы заблокировать методы, используемые Triada для заражения устройств.

Год спустя Triada вернулась, но устройства были заражены уже до того, как попали в руки потребителей. В 2019 году Google подтвердила, что атака на цепочку поставок затронула тысячи устройств и что компания снова приняла меры, чтобы её предотвратить.

В 2023 году фирма Human Security сообщила о бэкдоре BigBox, созданном Triada, который она обнаружила предустановленным на тысячах произведённых в Китае устройств. Вредоносное ПО, по оценкам Human Security, было установлено на 74000 устройств по всему миру. Оно способствовало ряду незаконных действий, включая мошенничество с рекламой, услуги прокси-серверов, создание поддельных учётных записей Gmail и WhatsApp и заражение других подключённых к Интернету устройств.

В марте Google и консорциум интернет-организаций приняли участие в скоординированных действиях по противостоянию BadBox 2.0 — новой кампании, затронувшей более миллиона недорогих небрендовых устройств Android. Заражённые устройства были основаны на Android Open Source Project, а не на ОС Android TV. Они также не были сертифицированы в рамках программы безопасности Play Protect от Google. Human Security выявила более дюжины пострадавших моделей телевизоров. Это была вторая акция по противостоянию BadBox.

В четверг ФБР предупредило, что угроза BadBox сохраняется, и призвало потребителей искать признаки того, что их устройства могут быть заражены. Пользователей призвали проверить устройства IoT в своём доме на наличие любых признаков взлома и рассмотреть возможность отключения подозрительных устройств от своих сетей.

К сожалению, существует мало видимых признаков таких заражений, которые могут быть обнаружены обычными потребителями. ФБР заявило, что возможными признаками являются автоматические подключения к вредоносным магазинам приложений и запросы на отключение Play Protect. Проще всего проверить, не входит ли устройство в список из 15 определённых Human Security моделей, и отключить их.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#google #android #безопасность
Источник: arstechnica.com
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия приступила к строительству новой трассы к Каспийскому морю
1
Компания Radia нашла партнеров для разработки самого большого самолета в мире WindRunner
3
ФАС требует ограничить скидки маркетплейсов для защиты продавцов
7
Эксперт Кнутов заявил о скором завершении эпохи доминирования БПЛА в военных конфликтах
1
В Москве с 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем на 15%
2
Bluefox выпустила компактный Android-смартфон NX1 с 4-дюймовым дисплеем
+
Живое изображение POCO F7 утекло в сеть, демонстрируя интересный дизайн смартфона
3
Ulefone готовит к началу продаж 16 июня Armor 34 Pro со встроенным проектором
+
Бюджетная видеокарта Nvidia RTX 5050 может выйти уже в июле
+
Вместо AORUS Master GeForce RTX 5090 за 3 000 долларов пользователь получил коробку с продуктами
6
Xiaomi может переименовать HyperOS 3 в HyperOS 26
+
Астрономы зафиксировали космические взрывы, мощнее самых ярких сверхновых в десятки раз
+
Профессор Гастаньяга развивает идею, что весь Большой взрыв должен был произойти внутри черной дыры
+
Thermalright представила вентиляторы с двойными шарикоподшипниками
+
GTA 6 получит более 700 магазинов и торговых центров, которые главные герои смогут посещать
+
WP: Украина продолжает работу над операциями в российском тылу
5
В США разрабатывают компактный реактивный двигатель GEK1500 для многоразовых боевых дронов
+
Cuktech представила новый плетеный кабель питания USB-C с OLED-дисплеем
+
На Транссибе модернизировали старейший тоннель Забайкальской железной дороги
+
SSD E2 вмещает 1 петабайт и готов войти в состав центров обработки данных
+

Популярные статьи

Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
13
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
45
Бартоломью Робертс – последний пират «золотого века», унёсший с собой тайну клада в $60 миллионов
5
Resident Evil 9, Atomic Heart II, ILL и другие заметные проекты на Summer Game Fest 2025
3
Обзор детского телефона ELARI GamePhone
7
Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи
1
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
+

Сейчас обсуждают

Паша Силаев
12:08
Моё предложение что эти деньги пойдет в чей то карман вместо закупки и строительства солнечной станции
На Дальнем Востоке запускают крупнейшую в России и СНГ солнечную электростанцию
ebatoryi
12:07
в том году 73 трояна у меня нашёл антивирус.Но всё равно 3 вируса самому пришлось казнить мне,там уже антивирус был бесполезен.
Чехия выводит на рынок дрон-перехватчик Interceptor с искусственным интеллектом
VAKT
12:01
6.3 дюйма - где здесь компактность? В ЧС очередного жпт-копирастера
Компактный смартфон Vivo X300 Pro Mini оснастят чипсетом Dimensity 9500 и батареей на 7000 мАч
ebatoryi
11:51
вчера отмудохали маска. 07.06.2025, 22:44 The Washington Post: Илона Маска избил в Белом доме министр финансов США.
Дональд Трамп заявил, что не горит желанием мириться с Илоном Маском
ISV1457
11:50
Во-первых Edge не лучше! А во-вторых, Майкрософт идет лесом со своими рекомендациями! А я вообще предпочитаю Мазиллу. )
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
Chatо -- bоt
11:47
Да не были никогда пендонавты на Луне. Они и на орбиту Земли-то нормально вышли только с началом использования своих шаттлов, а до того всего лишь совершали суборбитальные прыжки.
Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи
Chatо -- bоt
11:20
"...Пентагон попросил конкурентов SpaceX ускорить разработку космических аппаратов после угрозы Маска прекратить использовать Dragon, пишет WP. Newsweek отмечала, что в таком случае США придется обрат...
WP: НАСА и Пентагон ищут замену SpaceX из-за конфликта Маска и Трампа
Андрей Тарр
11:16
Это "скидки", говорят настолько страшные, что сами продавцы в "ужасе", пока не получат деньги! Когда вдруг оказывается, что после "неожиданной" скидки на маркет плейсе, продавец получил больше чем без...
ФАС требует ограничить скидки маркетплейсов для защиты продавцов
Борис Орлов
11:07
Четырёх-полосную трассу строить нужно не до Махачкалы, а до Персидского залива.
Россия приступила к строительству новой трассы к Каспийскому морю
Антон Тутынин
11:04
А чоита кетайсы свои деньги на РБ тратят? Чаво удумали?
Лукашенко открыл в Минске Национальный футбольный стадион
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем