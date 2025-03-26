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CD Projekt RED: не стоит ждать игру The Witcher IV в ближайшие пару лет
CD Projekt RED рассказала кое-что о The Witcher IV

После эффектного трейлера The Witcher IV на мероприятии The Game Awards 2024 фанаты надеялись увидеть игру в ближайшем будущем. Однако CD Projekt RED официально заявила — ждать придётся долго. Во время отчёта о финансовых результатах за 2024 год студия подтвердила, что релиз игры состоится не ранее 2027 года. Вот полная цитата:

Что касается ожидаемой даты выхода The Witcher IV, мы пока не готовы объявить точный срок. Всё, что можем сказать для понимания инвесторами сроков, — игра не выйдет в рамках первого этапа нашей бонусной программы, который заканчивается 31 декабря 2026 года.

Таким образом, вполне возможно, что сразу две самые ожидаемые фэнтезийные РПГ с открытым миром — The Elder Scrolls VI и The Witcher IV — могут выйти в один год или с небольшим промежутком во времени. Учитывая, что Starfield вышла в сентябре 2023 года, The Elder Scrolls VI также может дебютировать в конце 2027 года — Bethesda обычно выпускает крупные проекты раз в четыре года.

После анонса The Witcher IV польская студия поделилась первыми подробностями о новой саге:

  • Как многие фанаты и предполагали, главной героиней станет Цирилла Фиона Рианнон (Цири).
  • Роль Цири теперь исполняет актриса Киара Беркли (предыдущую озвучивала Джо Уайатт).
  • Выбор Цири в качестве протагониста позволит сделать сюжет более вариативным, ведь она только начинает путь ведьмака, в отличие от опытного Геральта.
  • В игре будут «очень сильные и значимые» романтические линии для Цири.
  • Гвинт тоже будет в игре.
  • Масштаб The Witcher IV будет сопоставим с The Witcher III: Wild Hunt, но акцент сделают на качестве, а не на количестве контента.

В финансовом отчёте CD Projekt RED также сообщила, что 2024 год провела уверенно, несмотря на отсутствие новых релизов. Студия заработала почти $260 млн, а чистая прибыль стала третьей в истории компании.

Кроме того, CD Projekt RED объявила, что вскоре станет полноправным владельцем 100% акций студии The Molasses Flood из Бостона, которая работает над спин-оффом «Ведьмака» под названием Project Sirius. Проект перезапускали пару лет назад. После полной покупки The Molasses Flood будет окончательно объединена с CD Projekt RED.

#игры
Источник: wccftech.com
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