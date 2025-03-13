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Разработчик Pokémon Go продаёт игровое подразделение саудовской Scopely за $3,5 млрд
Некоторые игроки в Pokémon Go заявили, что прекратят играть из-за продажи

Niantic, компания, которая добилась мирового успеха с Pokémon Go в 2016 году, продаёт своё игровое подразделение компании Scopely за $3,5 млрд. В дополнение к Pokémon Go сделка включает в себя переход прав на Monster Hunter Now и Pikmin Bloom к мобильному разработчику, принадлежащему Саудовской Аравии.

Scopely также приобретает внутренние команды разработки Niantic и сопутствующие приложения для Pokémon Go — Campfire и Wayfarer. Peridot и Ingress, которые также используют приложение для картографии Wayfarer, останутся в собственности Niantic Spatial, его геопространственного ИИ-бизнеса, который будет выделен в отдельную компанию.

Pokémon Go произвёл настоящий фурор в мире, когда был выпущен почти десять лет назад. Игра установила новый рекорд по числу скачиваний за первую неделю, люди проводили в приложении больше времени, чем на Facebook. В первый год игры было зарегистрировано более 500 млн игроков, к 2019 году она достигла одного млрд скачиваний, а в какой-то момент приносила $1 млрд прибыли в год.

Также были новости о преступниках, использующих Pokémon Go, чтобы заманить людей и ограбить их под угрозой оружия, о катастрофическом Pokémon Go Fest 2017 года, а также о повреждениях на сумму от $2 млрд до $7,3 млрд, связанных с играми, и о двух смертельных случаях в первые 148 дней игры.

Популярность Pokémon Go к настоящему моменту снизилась. Игра с дополненной реальностью сильно пострадала во время карантинов 2020 года, когда большинство людей было вынуждено оставаться дома. Однако Niantic утверждает, что её игровое подразделение имеет более 30 млн активных игроков в месяц и принесло более $1 млрд дохода в 2024 году.

Niantic Labs не удалось повторить успех Pokémon Go с последующими играми. Были отменены многочисленные проекты, а с 2020 года компания уволила сотни сотрудников. Одним из крупнейших поражений стал проект Harry Potter: Wizards Unite, клон Pokémon Go, который был закрыт в 2022 году, спустя всего два с половиной года после запуска.

Саудовская Аравия в последние годы пытается войти в индустрию видеоигр — страна ставит перед собой амбициозную цель стать «главным мировым хабом» для игр. Компания Scopely, базирующаяся в США, принадлежит Savvy Games, которая поддерживается суверенным фондом Саудовской Аравии. Саудовский публичный инвестиционный фонд также использовался для приобретения долей в компаниях Nintendo, Activision Blizzard и EA.

Scopely известна своими чрезмерными практиками монетизации в таких играх, как Stumble Guys, Star Trek Fleet Command и Marvel Strike Force, которые часто критикуются за подход «плати, чтобы выиграть». Некоторые игроки Pokémon Go пригрозили прекратить играть в игру, если Scopely купит Niantic, опасаясь, что те же практики монетизации будут внедрены и в эту игру с дополненной реальностью.

#игры #pokémon go
Источник: techspot.com
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