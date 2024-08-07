Компания Lenovo намекнула на разработку нового игрового контроллера Legion Go, который, вероятно, будет более компактной моделью. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании, новое устройство будет оснащено 7-дюймовым экраном, что сделает его более портативным и удобным для использования в дороге.
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Legion Go уже зарекомендовал себя как достойный конкурент популярных моделей, таких как ROG Ally X от ASUS. Lenovo планирует развивать линейку портативных устройств Legion Go и, судя по обновленному описанию карманных компьютеров на сайте компании, новая модель может стать «облегчённой версией» оригинальной модели. Текущая модель поставляется с 8,8-дюймовым дисплеем. Кроме того, в описании упоминается, что новое устройство будет оснащено портом HDMI, а также двухвентиляторной системой охлаждения, которой не было в нынешних моделях. Это может свидетельствовать о том, что Lenovo стремится повысить производительность и функциональность нового устройства, несмотря на его меньшие размеры. Текущая модель Legion Go оснащена портом USB-C 4.0, который поддерживает DisplayPort 1.4 и Power Delivery 3.0, а также поддерживает WiFi 6E и Bluetooth 5.1 для беспроводного подключения.
Учитывая, что Lenovo планирует предложить будущий карманный компьютер в качестве "урезанного" устройства уже выпущенного продукта, возможно, они не будут обновлять процессор и другие внутренние компоненты. В этом случае новое устройство может быть оснащено AMD Ryzen Z1 Extreme с графикой RDNA, как и текущая модель. Однако, пока нет информации о том, какие характеристики будут у нового карманного компьютера Legion Go, поэтому стоит дождаться официальных заявлений.