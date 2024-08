По сути, компания работает над «урезанной» версией оригинальной модели.

Компания Lenovo намекнула на разработку нового игрового контроллера Legion Go, который, вероятно, будет более компактной моделью. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании, новое устройство будет оснащено 7-дюймовым экраном, что сделает его более портативным и удобным для использования в дороге.

Legion Go уже зарекомендовал себя как достойный конкурент популярных моделей, таких как ROG Ally X от ASUS. Lenovo планирует развивать линейку портативных устройств Legion Go и, судя по обновленному описанию карманных компьютеров на сайте компании, новая модель может стать «облегчённой версией» оригинальной модели. Текущая модель поставляется с 8,8-дюймовым дисплеем. Кроме того, в описании упоминается, что новое устройство будет оснащено портом HDMI, а также двухвентиляторной системой охлаждения, которой не было в нынешних моделях. Это может свидетельствовать о том, что Lenovo стремится повысить производительность и функциональность нового устройства, несмотря на его меньшие размеры. Текущая модель Legion Go оснащена портом USB-C 4.0, который поддерживает DisplayPort 1.4 и Power Delivery 3.0, а также поддерживает WiFi 6E и Bluetooth 5.1 для беспроводного подключения.

Учитывая, что Lenovo планирует предложить будущий карманный компьютер в качестве "урезанного" устройства уже выпущенного продукта, возможно, они не будут обновлять процессор и другие внутренние компоненты. В этом случае новое устройство может быть оснащено AMD Ryzen Z1 Extreme с графикой RDNA, как и текущая модель. Однако, пока нет информации о том, какие характеристики будут у нового карманного компьютера Legion Go, поэтому стоит дождаться официальных заявлений.