Среди многих преимуществ нового брендинга Qualcomm отмечает, что идентификатор "X" отличает их платформы ПК от других категорий продуктов Snapdragon.

Компания Qualcomm объявила о переименовании своих процессоров Windows on ARM в серию Snapdragon X. Это решение пришло после того, как у Qualcomm начались проблемы с продвижением Windows on ARM на рынке.

реклама

Snapdragon X - это уже установленное название процессоров Qualcomm для мобильных устройств, поэтому переименование Windows on ARM в Snapdragon X должно помочь улучшить узнаваемость продукта и облегчить его продвижение на рынке. Кроме того, переименование также поможет снять некоторые ограничения, связанные с Windows on ARM, такие, как отсутствие поддержки 64-битных приложений, которые могут работать на Qualcomm Snapdragon процессорах. Snapdragon X будет оснащен новой технологией, которая позволит процессору работать более эффективно и быстро. Он будет иметь поддержку высокоскоростных мобильных сетей 5G и Wi-Fi 6.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако переименование процессоров не гарантирует успеха, поскольку Windows on ARM до сих пор не получила широкой поддержки и признания со стороны пользователей. Кроме того, некоторые разработчики приложений все еще не поддерживают процессоры ARM, что может ограничить возможности пользователей, которые хотят использовать Windows on ARM. Однако Qualcomm продолжает работать над улучшением Windows on ARM, и переименование в Snapdragon X может быть первым шагом на пути к более широкому признанию и использованию этой технологии. В конечном итоге успех Windows on ARM может зависеть от того, насколько успешно Qualcomm сможет убедить разработчиков приложений и пользователей в ее преимуществах.