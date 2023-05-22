Она должна сделать трассировку пути более плавной.

В 2020 году у Cyberpunk 2077 был сложный старт; однако команда разработчиков посвятила себя исправлению проблем игры и включению многочисленных функций в относительно короткие сроки. Хотя некоторые области все еще требуют внимания, Cyberpunk 2077, несомненно, выделяется постоянным внедрением инновационных графических улучшений.

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Изначально в игре появилась поддержка трассировки лучей, которая теперь была усовершенствована за счет включения "полной" трассировки лучей в режиме RT: Overdrive. Более того, Cyberpunk 2077 отличается тем, что является одной из немногих игр, в которых используются все новейшие технологии масштабирования: DLSS 3, FSR2 и XeSS. Согласно заявлениям CapFrameX, похоже, что NVIDIA и CDPR активно работают над внедрением еще одной революционной функции.

По данным CapFrameX, есть признаки того, что в игре может быть использована передовая технология под названием Real-time Neural Radiance Caching for Path Tracing. Эта технология является предметом научной работы, опубликованной исследователями NVIDIA в 2021 году. По сути, функция представляет собой механизм замены предварительного обучения для конкретных моделей отражения источников света на динамическое обучение прямо в процессе рендеринга.

Это кэширование излучения в реальном времени способствует отслеживанию пути глобального освещения. Реализация данной технологии требует значительной вычислительной мощности и опирается на специальную аппаратную поддержку, такую как ядра Tensor. Однако она не требует такого большого объема памяти.

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Ни NVIDIA, ни CD Projekt Red официально не подтвердили включение этой технологии в игру. Тем не менее, слухи говорят о том, что она может быть добавлена в предстоящем DLC Phantom Liberty, которое выйдет в июне.