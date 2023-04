Игру готовят вообще без какого-либо названия.

После долгих спекуляций студия CD Projekt Red потенциально назвала свою следующую игру в саге о Ведьмаке – The Witcher 4. Однако спустя некоторое время генеральный директор студии Адам Кичиньский, назвал свое заявление "промашкой". Хотя о предстоящей игре, которая в настоящее время носит кодовое название "Polaris", известно не так много, ожидается, что она станет продолжением легендарного тайтла Ведьмак 3. Изначально CDPR настаивала на том, что новая игра не будет иметь порядкового номера, поэтому остается неясным, действительно ли она будет называться The Witcher 4.

реклама

Во время телефонной конференции, посвященной финансовым вопросам, Кичиньский упомянул о желании компании выпустить три новые игры по франшизе The Witcher в течение следующих шести лет, "начиная с выпуска Polaris, то есть The Witcher 4. Хотя это позволяет предположить, что предстоящая игра может называться The Witcher 4, CDPR позже уточнила, что Polaris – это просто официальное название первой игры в новой саге. Таким образом, комментарий Кичиньского мог относиться к игре, которая выйдет после The Witcher 3.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Сейчас у CDPR много работы, включая продолжение Cyberpunk 2077 и ремейк оригинального The Witcher. Студия также перешла на Unreal Engine, что свидетельствует об отказе от разработки собственного движка REDEngine. Кроме того, CDPR подтвердила, что Project Sirius – многопользовательская игра про Ведьмака, все еще находится в разработке, но идет в другом направлении.