Десятки взломанных игр заражены майнером Crackonosh - хакеры заработали более 2-х млн долларов
Неизвестная группировка хакеров разработала уникальную стратегию по практически беспроигрышному обогащению за счёт геймеров. Они наделали "репаков" с пиратскими играми, в которые встроили вирус-майнер, и раскидали их по интернету. Сколько копий было разослано – неизвестно, да и не очень важно, ведь хакеры получили огромную прибыль. Если перевести их криптовалютные запасы в реальные деньги, то получается более 2-х миллионов долларов.
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После установки бесплатной игры, скаченной из интернета, жертвы получали вместе с игрой ПО для майнинга криптовалюты. Через определённое время оно включалось и втайне от пользователя отключало все антивирусы и защитные механизмы системы. Crackonosh – тот самый вирус, до сих пор находится в следующих играх: NBA 2K19, We Happy Few, Grand Theft Auto V, Pro Evolution Soccer 2018, Far Cry 5, Call of Cthulhu, The Sims 4 Seasons, Fallout 4 GOTY, Euro Truck Simulator 2, Jurassic World Evolution, The Sims 4 и многих многих других.
Разработчики антивируса Avast сообщили, что майнер был обнаружен на 220 тысячах компьютеров по всему миру. Больше всего скачанных игр, как оказалось, было в Бразилии, США, Филиппинах и Индии. Средства, незаконно добытые вирусом, переводились в криптовалюту Monero (XMR).
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