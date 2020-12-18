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Ровно 8 дней назад пользователи PlayStation 4 и Xbox One впервые ощутили силу нового поколения. Силу игры Cyberpunk 2077 с её потрясающей графикой (судя по предварительным геймплейным роликам), а также большим количеством багов. Рассказывать про все встреченные игроками баги слишком долго, так как их очень много. Сегодня мы опишем вам один из самых популярных. Он связан с транспортными средствами.

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Точнее говоря, это и не баг вовсе, ведь когда автомобиль на большой скорости исчезает, это можно назвать особенностью стилистики мира будущего. Так считает геймдизайнер CD Projekt RED Гарет Дамиан Мартин. В интервью журналу Kill Screen он раскрыл секрет того, как разработчики смогли простым способом повысить производительность: они ввели систему искусственного интеллекта с достаточно специфической методикой работы.

Методика её работы состоит в том, чтобы сразу после того, как игрок отводит камеру от какого-либо "сложно-устроенного" объекта, например, детально прорисованной машины, она растворялись в воздухе и не создавала лишней нагрузки на ЦП. Ещё один пример – пробки в Cyberpunk 2077, образованные машинами. Подобного явления в игре никогда не увидеть. Немного схожее поведение имеют и NPC. После условной стрельбы в воздух неигровые персонажи разбегаются в разные стороны, поочерёдно исчезая. Кроме того, по словам геймдизайнера, на этой системе основывается вся игра, поэтому быстро заменить её невозможно.

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