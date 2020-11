Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

PlayStation 5 или Xbox Series X? Этот тяжёлый выбор ставят перед собой миллионы пользователей. Именно сейчас, за несколько недель до выхода обеих консолей, данный вопрос особо актуален. С одной стороны, всё довольно однозначно: Sony продвигает свою приставку гораздо правильнее и эффективнее. Об этом свидетельствует статистика. Сайт Google Trends, анализирующий количество поисковых запросов, в очередной раз показывает, что как в России, так и по всему миру, PS5 в интернете ищут значительно больше людей.

Факт этот неоспорим и одновременно неизменчив, поэтому те, кто пытается выставить Xbox Series X лучше конкурента, всячески о нём умалчивают. Их главным аргументом является аппаратная мощность консоли, но и это далеко не главное. Большинство пользователей при сравнении руководствуются только внутренними характеристиками, ценой, дизайном и т.д., забывая о самом главном.

Конечно, в приоритете у каждого покупателя – выбрать более производительное устройство. За это нельзя винить. Как раз наоборот, производительность играет ключевую роль в играх. Впрочем, наравне с мощностью консоли выступает её обратная совместимость с прошлыми поколениями. Для приставок, вышедших в свет недавно, это вовсе не является важным элементом. Как мы знаем, PS5 является пятым поколением игровых приставок от Sony.

Учитывая данный вопрос, Sony уделила совместимости должное количество времени, но, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Другое дело – Xbox Series X. Microsoft официально объявила, что их консоль будет поддерживать все игры с Xbox One и множество игр с Xbox 360. Самым важным приобретением Xbox X стал сервис Game Pass. Именно он в будущем принесёт американской компании втрое больше прибыли, чем Sony.

Пока что так думает далеко не каждый. Вернее, почти что совсем никто. За исключением такой важной фигуры, как глава игрового подразделения Xbox Фил Спенсер. Его мнение, без всяких сомнений, можно считать авторитетным. Так вот, когда ему задали вопрос о том, почему на его приставке отсутствуют эксклюзивы, он ответил, что эксклюзивы играют роль сейчас, но не в будущем.

Цель Microsoft в данный момент – создать максимально удобные условия для геймеров. То есть, на чём именно они будут играть в игры – не особо важно. В эпоху контента, когда он ценится "дороже золота", тайтлы, купленные на персональных компьютерах, принесут сотни миллиарды долларов. Да, платная подписка Xbox Game Pass полностью адаптирована на ПК. Грубо говоря, Microsoft приобрела в два раза больше целевой аудитории, чем Sony: те, кто не имеет мощного игрового ПК, купят консоль Xbox Series X, а те, у кого стоит ПК, просто продолжат покупать игры с Xbox.

А теперь вернёмся к Sony. Её аудитория ограничена, хоть эксклюзивные игры по типу God of War, The Last of Us, Horizon: Zero Dawn, Days Gone или Detroit: Become Human и пользуются неимоверной популярностью среди геймеров всех возрастов. Кроме PlayStation 4 и PlayStation 5 данные игры больше нигде не доступны. Массовый покупатель вряд ли купит дополнительную консоль при наличии ПК, чтобы сразу же покупать на неё не самые дешёвые эксклюзивы (которые, к слову, сейчас начинают снова дорожать).

Спорить с тем, что PS5 находится на высоте популярности, глупо. Это действительно так, ведь Sony всеми силами продвигает её. Старые игры модернизируются в новые, компания заключает сделки с разработчиками, чтобы через год-два выкупить права на эксклюзивность. А Microsoft тем временем создаёт контент, не обращая никакого внимания на сегодняшний день.

Иными словами, несмотря на то, что это и не было сказано напрямую, американская компания не настаивает и не заставляет пользователей покупать Xbox Series X Её рекламная компания умеренна и не агрессивна. Она скорее придерживается политики невмешательства. Молча оценивает ситуацию, анализирует последствия того или иного действия с конкурирующей стороны. Стоит заметить, что по финансовому состоянию Microsoft заметно опережает Sony. За счёт этого компания может как угодно экспериментировать и "прощупывать" рынок, узнавая тем самым, что геймерам нравится, а что нет. По данным журнала Forbes, американский бренд находится на втором месте по стоимости в мире (946 миллиардов долларов).

Впрочем, со стопроцентной уверенностью говорить о таких вещах нельзя. Ситуация в мире крайне нестабильна. Из-за пандемии коронавируса приходят всё новые тренды, такие как онлайн-уроки или полный переход на цифровые версии игр, так что, вполне возможно, этот прогноз не сбудется.