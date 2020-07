Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня, 25 июля Sony празднует свой очередной юбилей – 10 лет со дня появления PlayStation Plus. Немногим ранее компания уже заявляла, что в этот праздник она обязательно подарит своим пользователям что-то необычное, а также сделает крупные скидки на несколько популярных игр. На деле же оказалось даже лучше: похоже, что с утра пользователи PS Plus начали получать бесплатные 10 долларов (около 700 рублей) на личные аккаунты.

По данным источника, сейчас имеется множество подтверждённых случаев того, что Sony высылает письма со следующим текстом: "Чтобы отпраздновать 10-летний юбилей PlayStation Plus, мы зачисляем на ваш аккаунт бонус в размере бесплатных 10 долларов/фунтов стерлингов. Спасибо, что вы выбрали наш сервис". Валюта зависит от региона проживания.

В честь праздника компания также открыла доступ к трём играм: красочному баскетбольному симулятору NBA 2K20, action-adventure от третьего лица Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration и триллеру с названием Erica. Все они будут абсолютно бесплатными для подписчиков PS Plus до 4 августа включительно. Пока что официальных заявления по этому поводу со стороны Sony в социальных сетях не было.

