С каждым новым днём появляется всё больше предварительных дат выхода следующей части всеми излюбленного экшена - GTA VI. Ещё совсем недавно в интернете активно обсуждали удачно скрытые подсказки, которые Rockstar оставила в новом обновлении. Сегодня авторитетный инсайдер игровой отрасли дал комментарий насчёт предположительной даты релиза.

Свою первую славу инсайдер PSErebus получил при абсолютно правильном предсказании даты выхода The Last of Us Part II. Следом на его «почётной доске» идут точные даты анонса PS5 и Xbox Series X. Сейчас он взял на себя ответственность перед обществом и заявил, что GTA VI по его мнению должны официально представить осенью 2021 года.

Неутешительным остаётся тот факт, что по словам инсайдера, игра выйдет совсем нескоро, хоть многие пользователи и ждали её если не в этом году, то в следующем. Казус вызвало то, что данная дата и та, что была обнаружена в GTA Online (5.10.20), совершенно не совпадают между собой. Неизвестно, кому верить: энтузиасту, который скорее всего притянул дату «за уши», или инсайдеру, которому с прошлыми предсказаниями могло просто повезти. Возможно ответ где-то посередине - никто из вышеперечисленных не прав, и игра выйдет совершенно в другое время. В любом случае, ответ мы узнаем уже очень скоро, когда разработчики дадут журналистам «на растерзание» официальную информацию. На этом всё, но если вы владеете более точными данными, просим вас поделиться ими в комментариях.