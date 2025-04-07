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Kachka
Энтузиаст готовит мод для GTA 5 Enhanced, который полностью переработает трассировку лучей в игре
Заменены отражения в лужах, стеклах, витринах и других поверхностях.

Несмотря на возраст и десятки переизданий, Grand Theft Auto V по-прежнему служит тестовой площадкой для графических новшеств. Особенно на PC, где возможности модификации практически безграничны. На этот раз внимание привлекла работа модера под псевдонимом BadassBaboon, который готовит масштабное обновление для GTA V: Definitive Edition — неофициальной версии игры с рядом графических улучшений. Главный акцент он делает на улучшенных ray-traced отражениях.

По словам автора, в официальной Enhanced Edition от Rockstar трассировка отражений была реализована лишь частично: движок поддерживает технологию, но сами игровые материалы не были адаптированы. В результате в сценах с лужами, стеклянными фасадами и зеркальными поверхностями отражения выглядят плоско или вовсе отсутствуют. Новый мод как раз призван это исправить.

Работа охватывает десятки объектов по всей карте: от витрин в центре Лос-Сантоса до окон загородных особняков. Переопределяются свойства материалов, улучшается взаимодействие с освещением, добавляется глубина и детализация отражений. Скриншоты с ранней сборки показывают заметный прирост в визуальной выразительности. В тёмное время суток или после дождя город начинает играть иначе: свет фар и неоновые вывески отражаются в мокром асфальте с куда большей реалистичностью.

Однако, как и всегда с трассировкой, есть обратная сторона. Использование ray-traced global illumination и улучшенных отражений влечёт за собой серьёзную нагрузку на систему. Даже топовые GPU вроде RTX 4090 обеспечивают стабильные 60 FPS лишь в 2K-разрешении.

#игры #gta 5 #grand theft auto 5 #моды #gta 5 enhanced
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