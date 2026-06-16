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Производители SSD сокращают розничные поставки и переориентируются на сегмент готовых ПК
Предложение идет в ту сторону, где появляется спрос
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Так как производители памяти переориентировались на ИИ-индустрию, цены на твердотельные накопители взлетели всего за несколько кварталов, что привело к существенному падению продаж SSD в этом году. На этом фоне вице-президент Silicon Motion Нельсон Дуанн в интервью изданию Tom's Hardware заявил, что диски фактически перестали поступать в розницу в первой половине 2026 года.

Несмотря на данный факт, производители контроллеров по-прежнему продолжают осуществлять поставки, правда они теперь практически полностью поглощены OEM-сегментом. «Рынок розничных SSD почти исчез», — указал Дуанн.

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«Отныне контроллеры, которые мы продаем производителям модулей для SSD, поступают OEM сборщикам ПК. Причина в том, что последние не в состоянии напрямую получить требуемые объемы NAND-чипов от производителей памяти. В результате им приходится все чаще обращаться к производителям модулей» — добавил он.

Даже такие крупные игроки, как Acer, ASUS, Dell и HP не могут получить достаточно микросхем памяти, так как они массово уходят на высокомаржинальный рынок ЦОД ИИ, игнорируя потребительский сегмент накопителей. Поэтому сборщики ПК начали перестраивать цепочки поставок и закупать больше готовых модулей с распаянными NAND-чипами.

Дуанн дополнил: «Производители SSD традиционно обслуживали конечных пользователей, но начиная с 2026 года ситуация изменилась. В настоящий момент значительная часть продукции идет напрямую к OEM-сборщикам ПК. Следовательно, существенная доля контроллеров теперь также оказывается в готовых системах».

#ssd #oem #твердотельный накопитель
Источник: tomshardware.com
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