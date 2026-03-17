Вместо прироста производительности упор сделан на повышения качества

На конференции GTC 2026 NVIDIA анонсировала свою новую передовую технологию DLSS 5. Уже с появлением версии 3.5 DLSS перестал представлять собой исключительно апскейлер и начал интегрировать в себе инструменты по умному улучшению качества картинки, такие как реконструкция лучей. С выходом пятой итерации масштаб влияния ИИ на результат достигнет новых высот за счет внедрения более видимых на глаз изменений в изображении.

Принцип работы DLSS 5 будет заключаться в генерации фотореалистичного освещения, созданного при помощи нейронного рендеринга, а также, что более важно и что больше удивит геймеров, в наложении материалов созданных искусственным интеллектом. Причем оба метода будут выполняться в реальном времени.

Упрощенно механизм описывается следующим образом: из каждого кадра выбирается информация о цвете и векторах движения, а затем ИИ-модель на основе этих данных начинает достраивать освещение и материалы, оставаясь синхронизированной с 3D-сценой. По словам NVIDIA, такая система способна работать в реальном времени в разрешении 4K, и при этом она всегда детерминирована и согласована, что важно для игр.

DLSS 5 не является генератором кадров и встроен в визуальный конвейер. ИИ-модель натренирована на распознавание в сцене таких элементов, как кожа, волосы, одежда и источники света. Собранная информация используется для улучшения эффектов, включая подповерхностное рассеивание, блики на одежде и пропускание света через волосы.

Разработчики в свою очередь могут регулировать параметр интенсивности, а также управлять цветокоррецией и маскированием. Интеграция DLSS 5 будет происходить привычным способом, а именно посредством фреймворка NVIDIA Streamline.

Крупные студии, включая Bethesda, CAPCOM, Ubisoft, NetEase, Tencent и Warner Bros. Games, уже заявили о поддержке новой технологии в своих текущих и будущих проектах. На первых порах DLSS 5 появится в следующем списке игр: