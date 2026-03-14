Путем перепайки чипа памяти на материнской плате

Не секрет, что Apple зачастую создает искусственные ограничения в плане расширения функциональности железа. Подобная политика компании не обошла стороной MacBook Neo, который по умолчанию имеет максимум 512 ГБ постоянной памяти в топовой конфигурации без возможности обычной замены.

Может быть интересно

Многие, переходящие на яблочную экосистему сталкиваются с этим фактом, и им не остается ничего, как использовать внешние накопители и облачные хранилища при заполнении ПЗУ. Впрочем, некоторые не согласны с данным положением дел, включая ютубера DirectorFeng, который произвел самостоятельный апгейд MacBook Neo до 1 ТБ, что не предусмотрено Apple.

К сожалению, подобное не под силу простым пользователям, так как процесс требует применения спецоборудования, а также соответствующей квалификации. Тем не менее, процедура не была чем-то сверхвыдающимся. Энтузиаст демонтировал заводской чип памяти при помощи фена, зачистил контактную площадку, разместил на ней новый чип с предустановленными BGA-шарами, а затем произвел пайку тем же феном.

macOS Tahoe 26.3.2 без проблем распознала увеличенный объем памяти, не выдав никаких ошибок. Более того, производительность SSD MacBook Neo немного увеличилась. В бенчмарке Blackmagic Disk Speed Test скорость чтения составила 1592,3 МБ/с, а записи — 1595,3 МБ/с.