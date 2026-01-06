Процессоры Core Ultra комбинируются c достаточно быстрой и очень емкой DDR5

На выставке CES 2026 компания MSI показала стенд с платформой LGA 1851, который призван продемонстрировать впечатляющие возможности новой материнской платы MSI MEG Z890 UNIFY-X MAX. Последняя оснащена всего двумя разъемами DDR5, хотя плата выполнена в форм-факторе ATX.

Данный прием необходим для достижения высоких частот оперативной памяти CUDIMM с высокой емкостью. В слоты ОЗУ MSI MEG Z890 UNIFY-X MAX компания установила набор 4-ранговой CUDIMM DDR5-5600 от ADATA суммарным объемом 256 ГБ.

Данная память, анонсированная ADATA в ноябре прошлого года, стала первой DDR5 CUDIMM с 4-ранговой конфигурацией. По заявлению MSI, подобные модули обеспечивают на 63% больший потенциал разгона по сравнению со стандартными. Причина кроется в меньшем количестве дорожек на плате, что снижает перекрестные помехи между линиями, идущими от DDR5 к CPU.

Технически, если MSI не лукавствует, то 256 ГБ DDR5-5600 CUDIMM можно будет разогнать на MSI MEG Z890 UNIFY-X MAX до более чем 9000 МГц. Если удастся сделать это в режиме Gear 2, то энтузиасты получат ультимативную платформу одновременно для работы и игр, без необходимости вкладываться в построение дорогостоящих HEDT-систем.

Кроме указанной материнской платы MSI также работает над MEG X870E UNIFY-X MAX, которая также ориентирована на экстремальный разгон памяти, но уже с процессорами AMD. Среди ее преимуществ значатся 8-слойная конструкция серверного класса и система питания Dual Rail SPS 18+2+1 110 А. Сроки выхода обоих продуктов пока неизвестны.