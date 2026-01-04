Razg0n_blog
Процессоры Xeon Diamond Rapids будут поддерживать шину PCI-E 6.0
Они будут готовы к появлению следующих поколений GPU.

Экосистема Linux продолжает оставаться важным поставщиком информации о будущих новинках из мира компьютерного железа. Так, в описании к одному из последних патчей ядра были обнаружены очередные подробности о процессорах Xeon Diamond Rapids.

В отличие от Granite Rapids в новых Xeon будет применено разделение вычислительных блоков (CCB die) и блоков, содержащих контроллер ввода-вывода и контроллер памяти (IMH die). Причем IMH-блоков в Diamond Rapids будет несколько.

Как пишет @InstLatX64, IMH-блоки будут размещаться на базовых чиплетах (Base tile), как это реализовано в Xeon Clearwater Forest. Кроме того, в систему мониторинга (PMON) планируется добавить новые опции, включая SCA, HAMVF, D2D_ULA, UBR, PCIE4, CRS, CPC, ITC, OTC, CMS и PCIE6.

Также Xeon Diamond Rapids будут поддерживать шину PCI-E версии 6.0, что неудивительно, так как с момента выхода финальной спецификации нового стандарта прошло уже 4 года. Как отмечается, AMD Venice на базе Zen 6 аналогично будут совместимы с PCI-E 6.0.

По предварительным данным, Xeon Diamond Rapids предложат до 192 P-ядер на базе архитектуры Pather Cove, хотя некоторые утечки предполагают увеличение количества ядер до 256 единиц. Техпроцессом для производства CPU послужит новейший Intel 18A.

Заявленный TDP равен 650 Вт, а в качестве сокета указан LGA 9324. Выход процессоров ожидается в середине или во второй половине 2026 года.

#diamond rapids #xeoma
Источник: wccftech.com
