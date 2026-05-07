Global_Chronicles
АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой Lada Niva на базе решений эпохи Renault
В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец, связанный с новой Lada Niva.

Тема новой Lada Niva несколько лет появлялась только в виде концептов и обещаний, а после ухода Renault проект казался закрытым. Публикация патентных изображений показывает, что работа над внедорожником продолжилась, но уже в обновленной конфигурации.   

 

Изображение: лада.онлайн

Федеральный институт промышленной собственности опубликовал патентные изображения автомобиля, который по пропорциям и деталям явно относится к семейству Niva. В документах указаны авторы дизайна, среди них несколько специалистов АВТОВАЗа, работавших и над прежними концептами марки. В оформлении кузова заметны решения, знакомые по шоу‑кару Niva Vision: форма фар, общие очертания передней части, характерные колёсные арки.

Ранее этот проект связывали со стратегией, в рамках которой Lada и Dacia должны были использовать общую платформу и близкие по конструкции модели. После ухода Renault компания не стала развивать вариант на базе CMF‑B, но сохранила общий образ автомобиля и перенесла его на собственную техническую основу. В прошлом году показали концепт T‑134 на базе Vesta, а теперь патент фиксирует уже переработанный вариант дизайна, где на решетке радиатора видно название NIVA.

Официальных данных о сроках выхода серийной машины и характеристиках пока нет. Однако сам факт регистрации дизайна говорит о том, что АВТОВАЗ готовит новое поколение Niva с опорой на наработки прошлых лет, но с учетом текущих возможностей предприятия.

#автоваз #дизайн #патент #lada niva #niva vision #платформа vesta #т‑134
Источник: лада.онлайн
