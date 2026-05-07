«Коммерсант»: Роскомнадзор начинает атаки на западных разработчиков видеоигр
За первые четыре месяца 2026 года было подано минимум семь исков к крупным разработчикам

Издание «Коммерсант» рассказало, что Роскомнадзор начинает подавать иски против иностранных разработчиков видеоигр из-за их нежелания хранить персональные данные игроков на территории России. Иски были поданы против издателей таких известных видеоигр, как Sims и Battlefield, FIFA и GTA. Если издатели откажутся платить штраф, их игры могут оказаться заблокированными на территории России.

Пока в Роскомнадзоре говорят, что ничего не известно о наличии решения судов начать ограничивать доступ к играм. Размер штрафа для издателей может достигать 6 млн руб.

Юридическая фирма Semenov & Pevzner сообщила, что как минимум по трём искам решения ещё точно не приняты, поскольку заседания по ним назначены на первую половину мая. Речь идёт об исках к Epic Games, Digital Extremes и Embracer Group. В апреле уже были признаны виновными и получили штраф в размере 2 млн руб. компании Battlestate Games Limited, Take-Two Interactive Software Inc., Electronic Arts Inc. и NetEase Interactive Entertainment Pte.

Изображение: Gemini

Заходя в игры, игроки позволяют их создателям собирать информацию о своих IP-адресах, адресах электронной почты, зачастую платёжные реквизиты. Согласно российским законам, эти данные должны храниться и обрабатываться на территории страны. В настоящее время Роскомнадзор начинает рассматривать игровые сервисы как крупные цифровые платформы, где происходит масштабный сбор персональных данных.

Штрафы игровым компаниям в России назначают не в первый раз. Например, американская студия Blizzard была оштрафована в 2023 году. Западные компании обычно не платят назначенные им штрафы, так что есть большая вероятность того, что скоро к и без того длинному списку заблокированных в Рунете ресурсов присоединятся ещё и популярные видеоигры. При этом у игр от названных в исках компаний аудитория в России достигает 20 млн человек. К настоящему моменту большинство игровых компаний официально в России не работают, поскольку блокировка перевода денежных средств за границу не позволяет им зарабатывать здесь.

#россия #игры #видеоигры #роскомнадзор #персональные данные #коммерсант
Источник: kommersant.ru
