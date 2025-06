Блогер оценил производительность GeForce GT 1030 во множестве требовательных игровых проектов 2025 года

Многие геймеры с ограниченным бюджетом до сих пор сидят на устаревших видеокартах нижнего ценового диапазона. Если ранее их хватало практически для всего, то в последние годы они уже не особо актуальны, что продемонстрировал блогер с ютуб-канала EDWARD Gaming.

Он взял популярную "затычку" GeForce GT 1030 в более быстрой вариации с памятью GDDR5 и оценил её производительность в современных играх, в том числе в тяжелых ААА-проектах 2025 года. В качестве процессора выступил Core i7-13700, так что "бутылочным горлышком" в системе стал именно GPU.

Идущая первой Assassin's Creed Shadows сразу показала неспособность GeForce GT 1030 отрисовывать сколь-либо играбельный FPS. Частота кадров достигала отметки максимум в 10 FPS, в среднем болтаясь около цифры в 7 FPS. Не помогли GPU ни низкие настройки графики, ни разрешение в 720p с FSR 3.1 в режиме производительность.

Практически схожий фреймрейт наблюдался в вышедшей пару недель назад Dune: Awakening. Следующая за ней Elden Ring Nightreign была более благосклонна к GeForce GT 1030. В обозначенной игре видеокарта смогла выдать "внушительные" 21 FPS при разрешении 800x450 и с низким пресетом.

В демо-версии довольно требовательной Hell is Us видеокарта, очевидно, повторила результат, который был при тестировании в Assassin's Creed Shadows и Dune: Awakening. То же самое можно было наблюдать в Monster Hunter Wilds. В MindsEye средняя частота кадров находилась на уровне 18 FPS, но минимальный FPS рухнул до 1 FPS. Кроме того, геймплею мешало разрешение 640x480.

Впрочем, среди игр 2025 года нашлись и те, где GeForce GT 1030 выступила, можно сказать, на отлично, учитывая ее возраст и запас производительности чипа. Среди них — популярные Split Fiction и Stellar Blade, а также самобытная The Precinct, в которой GPU удерживал около 35 FPS при разрешении 900p. GTA V Enhanced также летала с более чем 30 FPS в 1080p.

Doom: The Dark Ages, разумеется, не запустилась, выдав ошибку "raytracing incompatible gpu" и "at least 8 GB of dedicated VRAM is required". Что еще раз намекает на необходимость перехода на актуальное железо для запуска современных ААА-игр.