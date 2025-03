Новый CPU от AMD смог совместить большие вычислительные возможности и игровое применение

Компания AMD выпустила свой новый топовый 16-ядерный 32-поточный процессор Ryzen 9 9950X3D. Он автоматически бустится до 5,7 ГГц и содержит внушительные 128 МБ L3-кеша, которые позволяют ему выдавать высокий FPS в играх.

Лавина обзоров данного CPU накрыла сетевое пространство со снятием эмбарго со стороны AMD. И портал Hardware Unboxed не остался в стороне, устроив проверку Ryzen 9 9950X3D в современных ААА-проектах и сравнив его с другими CPU.

Уже на начальном этапе испытаний стал очевиден невероятный потенциал процессора. В Star Wars Jedi: Survivor Ryzen 9 9950X3D с ходу занял первое место, подвинув прежнего игрового короля в лице Ryzen 7 9800X3D. В следующей за джедаями The Last of Us Part I ситуация повторилась и новинка снова заняла позицию лидера.

В целом, по сумме результатов в 12 тайтлах Ryzen 9 9950X3D в паре GeForce RTX 4090 смог выдать самый высокий FPS. Даже Ryzen 7 9800X3D остался позади, а ближайший конкурент от "синего" лагеря, Core i9-14900K, и вовсе отстал на 28%.

В хорошо распараллеливаемой многопоточной нагрузке Ryzen 9 9950X3D оказался на 85-90% производительнее Ryzen 7 9800X3D. Кроме того, новый камень смог обойти топовые модели Intel в Adobe Photoshop и Premiere. А в многоядерном тесте Cinebench 2024 разница между Ryzen 9 9950X3D и Core Ultra 9 285K составила всего 0,08% при том, что последний потреблял на 35% больше электроэнергии.

В итоге выходит, что новый процессор от AMD сумел объединить в себе и вычислительную мощь, и игровую направленность. И таким образом, он получает сразу два звания — лучшего универсального CPU и лучшего CPU для раскрытия потенциала флагманских видеокарт.