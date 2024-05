Intel продолжает успешно конкурировать в бюджетном сегменте

Хотя снижение беспошлинного порога сказалось на доступности видеокарт среднего уровня, многим от этого ни тепло, ни холодно, поскольку даже данные модели находятся за гранью доступности, стоя слишком дорого. И б/у рынок здесь не выход, так как велика вероятность нарваться на так называемый "отвальный хлам", потеряв последние деньги, отведенные на покупку видеокарты.

реклама

Но это отнюдь не означает, что невозможно приобрести игровое решение в магазине за относительно скромную сумму. Корпорация Intel уже давно обо всем позаботилась, выпустив Arc A310, позиционирующуюся в качестве графического ускорителя начального уровня. И как показывают последние тесты, она без проблем справляется абсолютно со всеми современными играми.

К примеру, в относительно подустаревшем Cyberpunk 2077 малютка сумела выдать в среднем 35-40 FPS на средних настройках графики с использованием фирменного апскейлера XeSS, установленного в режим "качество".



Что касается наиболее тяжелой на текущей момент игры — Alan Wake 2, которая на максимальных настройках неиграбельна на народной GeForce RTX 4060 даже в разрешении 1080p, то здесь Intel Arc A310 также смогла обеспечить в среднем около 30 FPS, позволяя геймерам с ограниченным бюджетом насладиться некстген-артхаусом от финских разработчиков, пусть и на минимальном пресете с FSR Quality.

В прочих графонистых проектах, таких, как Hogwarts Legacy, The Last of Us, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Starfield и других, средний фреймрейт располагается около или заметно выше 30 кадров в секунду. А в популярных киберспортивных дисциплинах и разного рода онлайн-пострелушках GPU ACM-G11 с TDP в 30 Вт выдает 60 и более FPS.

Таким образом, было доказано, что на самой доступной игровой видеокарте на рынке — Intel Arc A310, действительно можно запустить и пройти все без исключения игры. Правда в системе должна быть активирована опция Resizable Bar.

Фактически же перед нами на 20% менее производительный аналог Radeon RX 470, обладающий полной поддержкой DirectX 12 Ultimate. Схожая по цене GeForce GTX 1630 отстает от Arc A310 на внушительные 40%, а Radeon RX 6400 требует PCI-E 4.0 и не обладает возможностями декодирования формата AV1, имеющего широкое распространение на Youtube. По итогу, после суммирования всех преимуществ, Intel Arc A310 получает заслуженное звание "лучшая современная бюджетная игровая затычка 2024 года".