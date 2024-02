Серверные CPU из Китая способны прокачать даже мощные видеокарты

Среди геймерского сообщества существует мнение, что для раскрытия максимальных возможностей современных высокопроизводительных GPU в обязательном порядке требуется наличие высокочастотного многоядерного CPU последнего поколения.

Дескать, устаревшие модели процессоров просто не смогут загрузить видеокарту достаточных количеством данных. Однако данное ошибочное заблуждение было целиком и полностью опровергнуто последними тестами.

Так, известный отечественный техно-блогер НостальжиПК проверил, на что способен популярный в народе бюджетный Xeon E5-2667v4, стоящий всего $27 или 2500 р., в связке с мощным современным видеоадаптером GeForce RTX 4060 Ti.

Первый же прогон в Cyberpunk 2077 сразу расставил все точки над "ё". Доступный комплект на сокете LGA 2011-3 без малейших проблем сумел загрузить "зеленый" GPU практически на 100%. В Metro Exodus на ультра настройках также удалось прокачать GeForce RTX 4060 Ti на всю катушку.

Причем в довольно требовательном к CPU разрешении 1080p. Если же перейти на 2K, то упор будет почти всегда исключительно в видеокарту. В заключение Xeon E5-2667v4 встретился со слабооптимизированным ААА-проектом The Last of Us, запущенным на максимальных настройках графики. Процессор и здесь не дал слабину, обеспечив стабильные 50+ FPS с полной загрузкой GPU.



Таким образом, получается, что использование с высокопроизводительными видеоадаптерами только новейших CPU с экономической точки зрения полностью бессмысленно. Стоящих на порядки дешевле Xeon E5 v3 / v4 с головой хватает для последних среднебюджетных графических ускорителей даже в самых тяжелых современных играх.