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Razg0n
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
А еще последний почти в два раза дешевле конкурента

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Как известно, 2023-й год выдался на редкость богатым на ААА-тайтлы во всевозможных жанрах. Прошло некоторое время, и многие из них получили обновления с оптимизациями производительности.

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Поэтому специалисты из TechSpot решили вновь столкнуть лбами двух мастодонтов современного гейминга, Ryzen 7 7800X3D и Core i9-14900K, чтобы выяснить, кто же из них на данный момент достоин носить звание короля игровых сборок.

Тестовый стенд "синих" был оборудован материнской платой MSI MPG Z790 Carbon Wi-Fi и памятью DDR5-7200. Платформа "красных" включала в себя Gigabyte X670E Aorus Master и комплект DDR5-6000 CL30. За графику в обоих случаях отвечала видеокарта Asus ROG Strix RTX 4090 OC Edition.

После прогона в 21-ом проекте выяснилось, что Ryzen 7 7800X3D в среднем на 5% опережает Intel Core i9-14900K в разрешении 1080p, позволяющем снять нагрузку с GPU и продемонстрировать максимум возможностей CPU. В некоторых играх наблюдался паритет, а в некоторых, например в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, можно было получить несколько десятков дополнительных FPS, если сделать выбор в пользу Ryzen 7 7800X3D.

"Аутсайдером" камень от AMD выступил в слабо оптимизированной Callisto Protocol, в кривом порте с консолей The Last of Us Part I, в Hitman 3 со своеобразным движком, и, очевидно, в Starfield. Последний на релизе умудрялся просаживать производительность Ryzen 7 7800X3D на 20%, но теперь разработчики допилили свой шедевр до более-менее удобоваримого состояния с точки зрения оптимизации под современное железо.

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Таким образом, получается, что максимальный FPS в большинстве тайтлов до сих пор доступен исключительно при использовании платформы AM5 и самого быстрого геймерского процессора на планете Земля — Ryzen 7 7800X3D. Кроме того, по параметру "FPS / рубль" данный CPU вдвое выгоднее флагмана от Intel.

#amd #intel #игры #ryzen #процессор #тесты #core #бенчмарк #7800x3d #14900k
Источник: techspot.com
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