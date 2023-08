Приобретать 96-ядерный Ryzen Threadripper 7995WX геймерам совсем не обязательно

Когда-то давно в мире ПК бал правили одноядерные CPU. Их было более, чем достаточно для всего. Дальнейшее массовое засилье Athlon X2 и Core 2 Duo заставило игроделов распараллеливать нагрузку сначала на 2, а затем и на 4 ядра. После прихода Ryzen 4-ядерные конфигурации перешли в разряд базовых, а использование 6 и 8-ядерных процессоров стало типичным даже в средне-бюджетных системах.

реклама

Тем не менее, скорость одного потока стремительно росла, как за счет архитектурных улучшений, так и за счет повышения частоты. И было бы интересно посмотреть, на что способно единственное активное ядро, эмулирующее гипотетический одноядерный CPU. Зарубежный техно-портал Testing Games осмелился проверить теорию на практике, отключив в Core i9-13900K, работающем на 5,5 ГГц, все ядра, кроме одного, а также отставив включенной технологию SMT.

Тестирование в актуальных тяжелых ААА-блокбастерах последних лет привело к поистине обескураживающим результатам. Так, в Cyberpunk 2077 в на высоких настройках с деактивированным FSR удалось получить 40-50 кадров в секунду. The Last of Us можно было пройти при фреймрейте в 30-40 FPS, также задействовав высокий пресет графики. Новомодный Remnant II на "ультра" в целом играбелен с 40 к/с и относительно приемлемыми для хардорных геймеров просадками. Все проекты запускались в разрешении 4K для снижения процессорозависимости.

В итоге получается, что миф о концептуальной невозможности запуска современных игр на CPU с одним ядром был целиком и полностью развенчан. В подавляющем большинстве проектов средняя частота кадров была выше 30 консольных FPS. Даже вышедшие месяц назад тайтлы идут вполне себе бодро.