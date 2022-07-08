Открытый исходный код технологии AMD FSR 2.0 развязал энтузиастам руки.

реклама

Ни для кого не секрет, что технологии сглаживания и масштабирования призваны улучшить конечное изображение на экране игрока, устранив некоторые недостатки исходной "картинки", а также увеличить количество выдаваемых видеокартой кадров секунду, делая визуальный ряд более плавным. У компаний NVIDIA и AMD для этого имеются собственные технологии NVIDIA DLSS и AMD FSR, которые уже прошли определённые этапы эволюции.

Не так давно AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) получила версию 2.0. Её особенностью стало наличие открытого исходного кода, позволяющего разработчикам игр и обычным энтузиастам максимально быстро внедрять FSR в различные игры. Один из таких любителей под ником «muddymind» решил модифицировать FSR 2.0 так, чтобы получить аналог эксклюзивной функцию NVIDIA, известной как DLAA (Deep Learning Anti Aliasing). Итоговой работой он выбрал для себя игру Metro Exodus, имеющую красочный графический ряд.

Основное отличие NVIDIA DLAA заключается в том, что она не формирует изображение в более низком разрешении, которое затем масштабируется до исходного, как это делают FSR и DLSS, а выполняет сглаживание изначально исходного изображения, таким образом имея меньшие потери в качестве конечной картинки. NVIDIA DLAA необходима там, где не требуется повышать fps в игре с изначально хорошей кадровой производительностью, но необходимо улучшить изображение путём сглаживания.

Качество изображения и производительность апскейлеров FSR и DLSS зависят от разрешения входных и выходных изображений. Встроенные режимы качества определяются коэффициентами масштабирования от х1,3 (лучшее качество и более низкая производительность) до х3,0 (более низкое качество и более высокая производительность). Используя комплект разработчика программного обеспечения FSR 2.0 моддер решил сделать этот коэффициент равным х1.0. Как утверждает энтузиаст, потеря в количестве кадров при использовании такого метода несущественная. Сам проект получил рабочее название - FSRAA.

Для оценки результатов своего труда «muddymind» предоставил для сравнения несколько сцен из Metro Exodus.

Можно отметить, что по сравнению с родным сглаживанием TAA в «FSRAA» отдалённые и мелкие объекты имеют лучшую детализацию, при незначительной потере в fps. Также устраняются мелкие артефакты (видны в ветвях), возникающие при использовании FSR2.0.

Изображение 1

Изображение 2

Изображение 3

Изображение 4

Изображение 5

Изображение 6

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 3050 за 30 тр - успей взять по старой цене RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Источник: Videocardz