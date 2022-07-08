реклама
Ни для кого не секрет, что технологии сглаживания и масштабирования призваны улучшить конечное изображение на экране игрока, устранив некоторые недостатки исходной "картинки", а также увеличить количество выдаваемых видеокартой кадров секунду, делая визуальный ряд более плавным. У компаний NVIDIA и AMD для этого имеются собственные технологии NVIDIA DLSS и AMD FSR, которые уже прошли определённые этапы эволюции.
Не так давно AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) получила версию 2.0. Её особенностью стало наличие открытого исходного кода, позволяющего разработчикам игр и обычным энтузиастам максимально быстро внедрять FSR в различные игры. Один из таких любителей под ником «muddymind» решил модифицировать FSR 2.0 так, чтобы получить аналог эксклюзивной функцию NVIDIA, известной как DLAA (Deep Learning Anti Aliasing). Итоговой работой он выбрал для себя игру Metro Exodus, имеющую красочный графический ряд.
Основное отличие NVIDIA DLAA заключается в том, что она не формирует изображение в более низком разрешении, которое затем масштабируется до исходного, как это делают FSR и DLSS, а выполняет сглаживание изначально исходного изображения, таким образом имея меньшие потери в качестве конечной картинки. NVIDIA DLAA необходима там, где не требуется повышать fps в игре с изначально хорошей кадровой производительностью, но необходимо улучшить изображение путём сглаживания.
Качество изображения и производительность апскейлеров FSR и DLSS зависят от разрешения входных и выходных изображений. Встроенные режимы качества определяются коэффициентами масштабирования от х1,3 (лучшее качество и более низкая производительность) до х3,0 (более низкое качество и более высокая производительность). Используя комплект разработчика программного обеспечения FSR 2.0 моддер решил сделать этот коэффициент равным х1.0. Как утверждает энтузиаст, потеря в количестве кадров при использовании такого метода несущественная. Сам проект получил рабочее название - FSRAA.
Для оценки результатов своего труда «muddymind» предоставил для сравнения несколько сцен из Metro Exodus.
Можно отметить, что по сравнению с родным сглаживанием TAA в «FSRAA» отдалённые и мелкие объекты имеют лучшую детализацию, при незначительной потере в fps. Также устраняются мелкие артефакты (видны в ветвях), возникающие при использовании FSR2.0.
Источник: Videocardz