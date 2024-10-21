Intel отменит оверклокинг, кроме настроек рекомендованных Intel.

Как сообщает блогер JayzTwoCents в процессорах Arrow Lake не будет возможности оверклокинга на обычных ПК пользователей. После катастрофической деградации флагманов 13 и 14 поколений и их возвратов по гарантии, компания Intel кардинально изменила подход к сотрудничеству с производителями материнских плат. Если ранее, настройки профайлов производительности ЦП в BIOS никак не контролировались компанией, то с выходом процессоров нового поколения будут доступны только рекомендованные Intel значения напряжения ядер и TDP.

В состав архитектуры Arrow Lake будет включена новая технология питания ядер DLVR - digital linear voltage regulator. Будут доступны настройки профайлов питания ЦП только рекомендованные Intel. Производители материнских плат не получат возможности установить экстремальный профайл питания ЦП, как значение по умолчанию в BIOS. Всех поставщиков обяжут устанавливать режим производительность, как основной. Причем даже в экстремальном режиме, уже невозможно установить значения частот и напряжений ядер выходящие за диапазоны установленные Intel.

Оставлена возможность только для профессионального оверклокинга. При отключении функции DLVR, параметры напряжения и частоты ядер пользователь выставляет по своему усмотрению. Но процессор не будет добавлять более 400 МГц, если его температура превысит 100 градусов Цельсия. Для использования ЦП без DLVR необходимы специальные методы охлаждения невозможные в обычных бытовых условиях, например применение жидкого азота.

В целом, Intel будет более строго проверять производителей материнских плат на предмет следования своим рекомендациям во всех параметрах.