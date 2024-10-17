Опубликована статистика сделок на крупнейшем сервисе продаж доменных имен - Namebio, за первую половину 2024 года.

По сравнению с постпандемийным восстановлением 2021-22 годов, рынок несколько упал в 2023 году, что совпало с опасениями о кризисе полупроводниковой отрасли. Но за первую половину 2024 года, объем сделок вернулся к былым показателям, демонстрируя в первые шесть месяцев 2024 года продажи выше на 29.6%, чем за прошлогодний аналогичный период. Общий объем составил более $85 миллионов. Состоялись около 69 тысяч сделок.

Наибольшая динамика была достигнута в секторе доменных имен Ангильи -.AI, что свидетельствует о все большей вовлеченности мировой техиндустрии в развитие искусственного интеллекта. Выручка от продаж составила $5.54 миллиона, увеличившись в четыре раза по сравнению с первым полугодием 2023 года. Это позволило домену .AI занять вторую строчку в совокупной графе продаж, обойдя занимавший ее ранее домен .ORG.

Также значительная положительная динамика была зафиксирована в сопутствующем домене .IO (данная аббревиатура обозначает принадлежность к нейросети). Рост продаж составил 86%, дойдя до $1.78 миллионов, и выйдя на четвертое место в списке.

Лидерство же традиционно удерживают сделки с доменом .COM, составляя 73.7% от общего объема рынка, но их общая доля уменьшилась с 78.5% в предыдущем периоде. Неожиданно высокий показатель оказался у доменов .bet, что обеспечила сделка о продаже адреса bet.bet за $600 000.