Необычную опцию для электромобиля - «режиму аварийного плавания» представил концерн BYD в своем новом внедорожнике.

BYD впечатляет автомобильный мир своим роскошным суббрендом YangWang и флагманским внедорожником U8, который готов к покупке в Китае с апреля. Этот бренд с названием, означающим «смотреть вверх» или «восхищаться», является частью BYD и привлекает внимание передовыми технологиями, продемонстрированными на Шанхайском автосалоне.



Одним из главных достоинств U8 является интеллектуальная система управления кузовом DiSus, взаимодействующая с высокотехнологичной платформой индивидуального привода колес (IWD) BYD, известной как «e4». Благодаря им автомобиль обладает уникальными функциональными возможностями, такими как функция «крабовой ходьбы» и режим разворота, который умеет вращаться на 360 градусов. Такое динамичное представление на автошоу не оставило никого равнодушным.



Недавно BYD выпустила ролик, где демонстрируется необычный «Режим аварийного плавания» U8. Несмотря на то, что этот внедорожник на рынке уже несколько месяцев, эта функция в центре внимания из-за способности автомобиля плавать и перемещаться по воде. Этот режим аварийного плавания активируется интеллектуальной системой обнаружения брода и позволяет автомобилю сохранять возможности вождения, рулевого управления и выполнения разворотов на воде. Таким образом, это обеспечивает безопасное возвращение на сушу.

реклама Designed with the newest safety innovations. YANGWANG U8.



Emergency Floating Mode allows for the navigation through water during emergencies, by initiating a quick engine shutdown, raising the suspension elevation, closing windows, opening the sunroof, and displaying water depth… pic.twitter.com/l2ZaxRCPOt — BYD (@BYDCompany) November 21, 2023

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Не менее интересным является тот факт, что в ролике U8 «Emergency Float Mode» автомобиль замаскирован, что вызывает вопросы о времени подготовки ролика. Хотя причина такого камуфляжа неизвестна, этот режим подчеркивает уникальные амфибийные возможности U8 и его способность активно перемещаться по воде, используя колеса в качестве гребных винтов.



Этот шаг может быть ответом на видео Tesla Cybertruck, представляющее впечатляющие водные способности. Как бы там ни было, режим Emergency Float Mode U8 доказывает стремление BYD расширять технологические границы и укреплять свои позиции в качестве инновационного лидера в области роскошных электрических автомобилей. Ролик подчеркивает мастерство бренда, вызывая восхищение у энтузиастов и потенциальных покупателей своими уникальными возможностями U8.