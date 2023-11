BYD впечатляет автомобильный мир своим роскошным суббрендом YangWang и флагманским внедорожником U8, который готов к покупке в Китае с апреля. Этот бренд с названием, означающим «смотреть вверх» или «восхищаться», является частью BYD и привлекает внимание передовыми технологиями, продемонстрированными на Шанхайском автосалоне.



Одним из главных достоинств U8 является интеллектуальная система управления кузовом DiSus, взаимодействующая с высокотехнологичной платформой индивидуального привода колес (IWD) BYD, известной как «e4». Благодаря им автомобиль обладает уникальными функциональными возможностями, такими как функция «крабовой ходьбы» и режим разворота, который умеет вращаться на 360 градусов. Такое динамичное представление на автошоу не оставило никого равнодушным.



Недавно BYD выпустила ролик, где демонстрируется необычный «Режим аварийного плавания» U8. Несмотря на то, что этот внедорожник на рынке уже несколько месяцев, эта функция в центре внимания из-за способности автомобиля плавать и перемещаться по воде. Этот режим аварийного плавания активируется интеллектуальной системой обнаружения брода и позволяет автомобилю сохранять возможности вождения, рулевого управления и выполнения разворотов на воде. Таким образом, это обеспечивает безопасное возвращение на сушу.

Designed with the newest safety innovations. YANGWANG U8.



Emergency Floating Mode allows for the navigation through water during emergencies, by initiating a quick engine shutdown, raising the suspension elevation, closing windows, opening the sunroof, and displaying water depth… pic.twitter.com/l2ZaxRCPOt