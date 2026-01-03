Китайские машины более высокотехнологичны и, что гораздо приятней для потенциального покупателя – более доступны, чем американские аналоги

Американская компания Tesla, которой владеет самый богатый человек в мире – Илон Маск, уступила место мирового лидера на рынке электромобилей своему китайскому конкуренту. И как пишут журналисты портала Bloomberg, новым флагманом в мире по выпуску электрокаров стала фирма BYD.

Продажи Tesla по итогам последних 12 месяцев ощутимо просели – падение зафиксировано на уровне 8,6%, что дало шанс продукции китайской BYD стать первой среди всех производителей электромашин в мире. Помимо превосходства в процентах, китайский автомобильный концерн может похвастать и просто значимыми цифрами: за 2025 год BYD передали на реализацию примерно 2,26 млн электрокаров. А вот у Tesla результаты ощутимо ниже – всего 1,64 млн машин.





Источник изображения: byd.com

Что интересно, в фирме Маска отнеслись серьезно к своему проигрышу и попытались сместить внимание автомобильной общественности со своей неудачи. Официальные представители компании заявили о новых задачах и сосредоточении на выпуске роботакси. Но вариант с последним удалось запустить только в Остине и небольшом прибрежном участке залива Сан-Франциско. Причем в машине с пассажирами обязательно находятся инструкторы безопасности.

Высказали свое мнение о текущей ситуации и отраслевые аналитики. Специалисты считают, что в текущем 2026 году Tesla вместо предполагаемых 3 млн машин выпустит всего 1,8 млн машин.