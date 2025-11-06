Новый шатдаун побил прошлый рекорд по продолжительности, установленный так же при президентстве Дональда Трампа

Из-за противоборства американских законодателей в Конгрессе из стана демократов и республиканцев, шатдаун 2025 года стал самым продолжительным в современной американской истории, а национальные авиакомпании, попав в заложники ситуации, отменили уже тысячи рейсов. Всё потому что диспетчеры не могут работать без зарплаты, которую задерживают уже больше месяца.

Об этой непростой и нетривиальной ситуации лично рассказал глава американского транспортного министерства Шон Даффи, чьи слова процитировали журналисты из Reuters.

Источник изображения: trip-advice.ru

Так с минувшей пятницы как минимум 40 больших воздушных гаваней США уменьшат число авиационных рейсов на 10 процентных пунктов, что эквивалентно диапазону от 3500 до 4000 рейсов в сутки.

Согласно опубликованной информации, с 1 октября диспетчеры остались без зарплатных выплат, о чем рассказал руководитель Федерального управления гражданской авиации. Как пояснил Брайан Бедфорд, в сложившейся ситуации специалисты из аэропортов стали в усиленном режиме брать больничные, а то и искать работу на стороне.