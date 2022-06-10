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Ремейк The Last of Us Part 1 выйдет на PlayStation 5 и ПК
Выход ремейка для PlayStation 5 запланирован на 2 сентября 2022 года
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Ремейк The Last of Us от Naughty Dog наконец-то был подтвержден. Шоу Summer Game Fest официально подтвердило выход ремейк первой части игры.

Трейлер от Sony представлен ниже:


Наряду с PlayStation 5 ремейк также разрабатывается для ПК.  

Ремейк отмеченной наградами приключенческой игры The Last of Us 2013 года, имеет однопользовательскую историю и приквел-аддон Left Behind, а также множество модернизаций. Хотя оригинальная игра была для PlayStation 3, в 2014 году она была переработана и для PlayStation 4.

Ожидается полная переработка оригинальный игры, которая включает модернизированный игровой процесс, улучшенные элементы управления и расширенные возможности доступа. Также ремейк получит улучшенную боевую систему и игровые эффекты.

The Last of Us Part I стала официальной на шоукейсе Summer Game Fest, и Naughty Dog предоставила несколько сравнительных снимков, чтобы продемонстрировать визуальные изменения ремейка:

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Ремейк выйдет на PlayStation 5 2 сентября по цене 69,99 долларов США, а ПК-версия появится позже. 

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