реклама
Ремейк The Last of Us от Naughty Dog наконец-то был подтвержден. Шоу Summer Game Fest официально подтвердило выход ремейк первой части игры.
Трейлер от Sony представлен ниже:
Наряду с PlayStation 5 ремейк также разрабатывается для ПК.
Ремейк отмеченной наградами приключенческой игры The Last of Us 2013 года, имеет однопользовательскую историю и приквел-аддон Left Behind, а также множество модернизаций. Хотя оригинальная игра была для PlayStation 3, в 2014 году она была переработана и для PlayStation 4.
Ожидается полная переработка оригинальный игры, которая включает модернизированный игровой процесс, улучшенные элементы управления и расширенные возможности доступа. Также ремейк получит улучшенную боевую систему и игровые эффекты.
The Last of Us Part I стала официальной на шоукейсе Summer Game Fest, и Naughty Dog предоставила несколько сравнительных снимков, чтобы продемонстрировать визуальные изменения ремейка:
Ремейк выйдет на PlayStation 5 2 сентября по цене 69,99 долларов США, а ПК-версия появится позже.