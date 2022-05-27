С помощью USB-устройств, злоумышленники могут получить доступ к ядру системы





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Project Zero — это команда Google, которая отвечает за обнаружение недостатков безопасности в различных продуктах, а затем в частном порядке сообщает о них соответствующему поставщику. Дается 90-дневный крайний срок для исправления проблемы до того, как она станет общедоступной. Google Project Zero публично сообщил об ошибке в Chrome OS после того, как не смогла исправить ее в течение 90 дней.

Специалисты по безопасности Google сообщили, что USBGuard встроенный в Chrome OS имеет черный список, который не аутентифицирует USB-устройства с определенными дескрипторами интерфейса класса на заблокированном экране. Пока USB-устройство заблокировано на экране блокировки, другие устройства могут эмулировать запоминающее устройство, модифицировать ядро и проходить таким образом аутентификацию. Данная уязвимость связана с тем, что класс USB не имеет значения для ядра, поэтому допускается модификация аутентифицированного устройства.

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Пока неизвестно, когда будет выпущено исправление, но важно отметить, что это локальная уязвимость, которая требует от злоумышленника вручную вставить USB-накопитель, чтобы взломать устройство и его ядро. Уязвимость нельзя использовать удаленно, но она действует как вектор атаки для других эксплойтов, даже если пользователь оставляет заблокированный компьютер с Chrome OS без присмотра.