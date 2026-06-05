Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Pitfalls
Компания Anthropic: ИИ Claude начинает разрабатывать и обучать другие модели ИИ
В компании Anthropic анонсировали скорое появление самообучающихся ИИ. Поскольку уже сейчас более 80% кода компании создаётся их ИИ Claude, а скорость разработки выросла в 8 раз.
реклама

Компания Anthropic представила детальный отчёт о работе своего искусственного интеллекта (ИИ), всё активнее участвующего в создании новых ИИ-систем. По данным исследователей, нейросети перешли от простой помощи программистам к выполнению значительной части инженерной работы, ускоряя разработку до фантастических темпов.

Источник изображения: ChatGPT

Ключевой вывод отчёта следующий: ИИ начинает ускорять собственное развитие. Если тренд сохранится, в перспективе может возникнуть система, способная на самостоятельное проектирование и создание улучшенных версии самой себя. Это называется рекурсивное самоулучшение (recursive self-improvement).

реклама

В Anthropic признают, что до полной автономии ещё далеко, и данный сценарий может не произойти в реальности. Однако компания опасается, что многие государства и компании могут оказаться не готовы к подобному сценарию.

По внутренней статистике, в наши дни инженеры Anthropic пишут за квартал в 8 раз больше кода, чем за аналогичный период в 2021–2025 годах. При этом с мая 2026 года свыше 80% кода, попадающего в основную базу компании, написано Claude. Ранее этот показатель составлял лишь несколько процентов.

Возросшие возможности ИИ показали и независимые тесты. В марте 2024 года Claude Opus 3 решал задачи, на которые человеку необходимо всего 4 минуты. Спустя год Claude Sonnet 3.7 выполнял задания эквивалентные 1,5 часам работы человека. Ещё через год Claude Opus 4.6 справлялся с задачами, требующими до 12 часов работы человеческого мозга.

Исследователи заявляют, что за последние годы ИИ вплотную приблизился к максимальным результатам во многих профессиональных бенчмарках. Имелись ввиду SWE-bench, считающийся основным тестом навыков программирования и CORE-Bench, оценивающий способность воспроизводить научные исследования.

Новые модели Claude уже умеют самостоятельно получать задачу, писать код, запускать его, тестировать и вносить правки без постоянного человеческого контроля. Иногда система успешно справляется даже с плохо формализованными проблемами без чёткого описания решения.

Качество кода, генерируемого ИИ, стремительно приближается к человеческому. Если в конце 2025 года код Claude заметно уступал результату работы опытных программистов, то сейчас различия почти исчезли. Уже в ближайшее время код сгенерированный ИИ может превзойти человеческий.

Аналогичная тенденция наблюдается и в исследовательской работе. Claude уже показывает высокую эффективность в детально расписанных экспериментах и научилась самостоятельно выбирать нужный вектор исследований, который в итоге сможет привести к поставленному результату. Люди пока лучше ориентируются в стратегическом выборе: определении наиболее важных проблем, оценке доверия к результатам и выявлении тупиковых идей.

В отчёте рассматриваются три сценария: 

  1. Развитие ИИ замедляется из-за технологических ограничений. 
  2. Модели продолжают резко повышать продуктивность людей, но остаются зависимы от человеческого руководства. 
  3. Системы достигают полноценного рекурсивного самоулучшения и начинают самостоятельно создавать своих преемников, что может привести к стремительному ускорению технического и научного прогресса.

Авторы подчёркивают, что третий вариант наиболее рискованный с точки зрения безопасности. Если ИИ продолжит создавать всё более мощные версии себя, человечеству придётся решать проблему контроля таких систем гораздо раньше, чем ранее предполагалось экспертами.

Поэтому Anthropic выступает за создание международных механизмов координации, позволяющих при необходимости замедлить или временно остановить разработку самых передовых моделей. Такие меры имеют смысл только при наличии надёжных способов проверки соблюдения ограничений всеми ключевыми игроками.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

#ии #разработка #anthropic #claude #код #программный код
Источник: anthropic.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт протестировал пять моделей Ryzen 5 разных поколений от Ryzen 5 3600 до 9600X в ряде игр
Студенты из Москвы создали дрон для сброса грузов массой до 1,5 кг в заданный сектор
Смартфоны на SoC MediaTek заняли весь топ-10 моделей среднего класса от AnTuTu
Airbus испытывает самолёт A350-1000ULR с самой большой дальностью полета в мире
MLID: частота CPU AMD Zen 6 превысит 6,5 ГГц, предполагаемый Ryzen 9 10960X3D2 получит 312 МБ L2+L3
Steam опубликовал список наиболее популярных моделей видеокарт за май 2026 года
Подписание соглашения о тоннеле между Россией и США через Берингов пролив состоится 5 июня
АВТОВАЗ представил прототип модернизированной Lada Niva Legend
Спустя более 20 лет астрономы обнаружили источник загадочных радиосигналов из космоса
В GizmoChina выбрали пять лучших смартфонов на Snapdragon 8 Gen 3
Новый высокопроизводительный чип Rhea1 призван составить конкуренцию AMD, Intel и Nvidia
В финском городе Кухмо некоторые квартиры продаются за €1
Появились первые фотографии сокета Intel LGA 1954 под будущие процессоры Nova Lake
Аэрофлот получит вторую партию импортозамещённых МС-21-310 из 90 самолётов
Bowers & Wilkins оценила новые флагманские колонки B&W 805 D5 с алмазным твитером в 15000 долларов
Релиз приключенческого экшена Onimusha: Way of the Sword состоится 25 сентября
Энтузиаст сравнил Core i7-5775C и Core i7-4790K в Crimson Desert и ряде других популярных игр
Учёные в Сахаре нашли первое доказательство давно погибшей неизвестной протопланеты размером с Луну
Названы получатели первых четырёх импортозамещённых Ту-214 в 2026 году
Патент Geely раскрыл задний мост Galaxy Cruiser 700 с двумя двигателями и гидравлической муфтой

Популярные статьи

Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Восемь наиболее подходящих процессоров для сборки ПК с RX 9060 XT, RTX 5050, RTX 5060 и 5060 Ti
Собрал мощный ПК на i9-14900K после двух серверных Xeon — сколько это стоило 2,5 года назад
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X870E ACE MAX
Первые 100 дней Аши Шарма – XBOX продолжает путь Фила Спенсера
ИИ-спам в репозитории Installer-SH помог улучшить архитектуру проекта
Xbox 360 и PlayStation 3 в 2026 году – сколько стоит лицензионный ретрогейминг
Ностальгируем — 5 лучших JRPG для первой PlayStation
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter