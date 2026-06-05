В Джизакской области Узбекистана прошла торжественная церемония начала строительства атомной электростанции малой мощности (АСММ). После ввода в эксплуатацию, станция покроет до 14% энергопотребления республики.

На днях стало известно, что в Узбекистане (Джизакская область) началось строительство первой в стране атомной электростанции. Символическое разрешение на её постройку дали по телемосту президенты России (Владимир Путин) и Узбекистана (Шавкат Мирзиёев). Также на торжественном мероприятии присутствовал руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Источник изображения: Strana Rosatom / «Росатом»

Центральным событием стала заливка «первого бетона» в основу будущего энергоблока. Как отметили в «Росатоме», этот шаг официально присваивает объекту статус «атомной электростанции в стадии строительства» по нормам МАГАТЭ. В рамках работ по «первому бетону» специалисты залили 133 кубометра смеси, а общий объём бетона достигнет 10 тысяч кубометров. Первый заместитель гендиректора «Росатома» по атомной энергетике Андрей Петров сообщил, что после запуска АЭС сможет обеспечивать до 14% энергопотребления Узбекистана.

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В госкорпорации также отметили, что атомная станция в Узбекистане — уникальный для «Росатома» проект. Она сооружается по первому в мире экспортному контракту на строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ). В состав объекта войдут два крупных энергоблока на базе реакторов ВВЭР-1000 и два энергоблока с реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Ожидается, что при выходе на полную мощность АЭС будет ежегодно вырабатывать 17,2 млрд кВт·ч.

Андрей Петров рассказал, что после запуска АЭС сможет обеспечивать до 14% энергопотребления Узбекистана. Это придаст новый импульс промышленному, технологическому и экономическому развитию. Более того, предложенный Узбекистану проект атомграда сформирует новую общность людей. Планируется возведение пристанционного городка.

Россия планомерно расширяет международные торгово-экономические связи, делая акцент на кооперации с дружественными государствами. Отечественная экономика наращивает экспорт, поставляя товары, услуги и сырьё по всему миру. «Росатом» и его предприятия активно участвуют в этой работе.

Развитие экономики дружественных государств позволит в будущем расширить рынки сбыта российской продукции, а также увеличить поставки энергоносителей в эти страны. Это создаст новые рабочие места для российских специалистов и позволит им обмениваться опытом с иностранными коллегами. Также увеличится продажа топлива для АЭС и количество обучаемых в России иностранных специалистов для обслуживания подобных объектов.

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