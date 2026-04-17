Приложение «Госуслуг» уже не запускается, если у пользователя включен VPN. Однако web-версия (сайт портала) с VPN пока открывается.

Приложение «Госуслуг» теперь может не запускаться при включенном VPN, о чём уже сообщили часть пользователей. Программа запрещает пользователю авторизацию, предлагая отключить VPN или перейти в офлайн-режим. Объясняется данное ограничение усилением мер безопасности. Однако веб-версия или сайт портала продолжают исправно работать даже с включенным VPN.

Стало известно, что с ограничениями доступа при работающем VPN столкнулись и другие российские сайты и сервисы: Ozon, Wildberries, приложения операторов связи МТС, Билайн и МегаФон. Также с включенным VPN не работают или предлагают ограниченный функционал онлайн-кинотеатры Кинопоиск и Wink (могут вовсе не работать), START разрешает доступ с VPN, но блокирует при этом часть контента. Rutube включенным VPN работает весьма условно. Сначала загружается главная страница портала, а потом полностью перекрывается баннером с предупреждением об ограничениях.

Ранее в Минцифры провели заседание с представителями основных российских интернет-ресурсов, на котором предположительно обсуждалось ограничение доступа для пользователей VPN, начиная с 15 апреля.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался, что он не располагает информацией об ответственности за использование сервисов VPN в России и каких-то планах на этот счёт.

Ограничения вводятся, в том числе их запрещено рекламировать, но никакой ответственности за использование сервисов VPN в РФ пока законодательно не предусмотрено. Видимо это связано с активным их использованием крупным и средним бизнесом, включая банки.

