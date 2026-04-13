Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Pitfalls
В России стартует производство микросхем SPD для оперативной памяти DDR5
Российская компания GS Nanotech провела все необходимые испытания и готова к серийному производству микросхем SPD для оперативной памяти DDR5

В России постепенно продвигается процесс импортозамещения. Недавно стало известно, что отечественная компания GS Nanotech, входящая в GS Group, собрала и полностью протестировала первую партию микросхем SPD для модулей оперативной памяти DDR5. Данные компоненты играют важную роль в локализации производства вычислительной техники в России. Производство этих микросхем позволяет их производителю получить дополнительные 8 баллов импортозамещения в реестре Минпромторга.

Источник изображения: GS Group

SPD (Serial Presence Detect) — микросхема энергонезависимой памяти на модуле оперативной памяти (RAM), в которой записана информация о производителе, частотах, таймингах и напряжении, необходимые для правильной работы компьютера. Она работает вместе с BIOS и её современником UEFI. При запуске компьютера BIOS/UEFI считывает данные из SPD для выставления частоты, таймингов и напряжения памяти, что позволяет корректно настроить её работу. 

Постановление Правительства РФ № 719 от 17.07.2015 является главным нормативным актом, устанавливающим критерии признания промышленной продукции произведенной в России. Им регулируется порядок получения заключения Минпромторга, которое требуется при участии в госзакупках, реестровых записях (ГИСП) и подтверждения статуса отечественного производителя. 

В конце 2025 года постановление №719 претерпело небольшие изменения относительно SSD и модулей DDR-памяти. Добавилось условие для начисления баллов по локализации DDR-модулей. Теперь корпусирование микросхемы SPD должно происходить только на территории России. Компания GS Nanotech самая первая в РФ выполнила данное требование, собрав и протестировав партию чипов GSN5118E.

Согласно заявлению компании GS Nanotech, текстолитовые подложки для микросхем производятся также в России и соответствует всем требованиям локализации для вычислительной техники. Директор по развитию GS Nanotech Алексей Бородастов считает использование SPD-микросхем для модулей оперативной памяти DDR5 возможностью российским производителям получить дополнительные баллы без кардинальной перестройки технологии производства. Первая партия чипов успешно прошла необходимые испытания и готова к серийному выпуску.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира».

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxV28CTHjK

Источник: cnews.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter