Российская компания GS Nanotech провела все необходимые испытания и готова к серийному производству микросхем SPD для оперативной памяти DDR5

В России постепенно продвигается процесс импортозамещения. Недавно стало известно, что отечественная компания GS Nanotech, входящая в GS Group, собрала и полностью протестировала первую партию микросхем SPD для модулей оперативной памяти DDR5. Данные компоненты играют важную роль в локализации производства вычислительной техники в России. Производство этих микросхем позволяет их производителю получить дополнительные 8 баллов импортозамещения в реестре Минпромторга.

Источник изображения: GS Group

SPD (Serial Presence Detect) — микросхема энергонезависимой памяти на модуле оперативной памяти (RAM), в которой записана информация о производителе, частотах, таймингах и напряжении, необходимые для правильной работы компьютера. Она работает вместе с BIOS и её современником UEFI. При запуске компьютера BIOS/UEFI считывает данные из SPD для выставления частоты, таймингов и напряжения памяти, что позволяет корректно настроить её работу.

Постановление Правительства РФ № 719 от 17.07.2015 является главным нормативным актом, устанавливающим критерии признания промышленной продукции произведенной в России. Им регулируется порядок получения заключения Минпромторга, которое требуется при участии в госзакупках, реестровых записях (ГИСП) и подтверждения статуса отечественного производителя.

В конце 2025 года постановление №719 претерпело небольшие изменения относительно SSD и модулей DDR-памяти. Добавилось условие для начисления баллов по локализации DDR-модулей. Теперь корпусирование микросхемы SPD должно происходить только на территории России. Компания GS Nanotech самая первая в РФ выполнила данное требование, собрав и протестировав партию чипов GSN5118E.

Согласно заявлению компании GS Nanotech, текстолитовые подложки для микросхем производятся также в России и соответствует всем требованиям локализации для вычислительной техники. Директор по развитию GS Nanotech Алексей Бородастов считает использование SPD-микросхем для модулей оперативной памяти DDR5 возможностью российским производителям получить дополнительные баллы без кардинальной перестройки технологии производства. Первая партия чипов успешно прошла необходимые испытания и готова к серийному выпуску.

