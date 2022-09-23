Получаемый пользователями по электронной почте файл устанавливает вредоносное ПО, которое похищает все виды личной информации с зараженных компьютеров.

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Компания 2K, издатель многочисленных серий видеоигр, в том числе Borderlands, Civilization и Bioshock, выпустила уведомление, чтобы предупредить клиентов о том, что неизвестный хакер недавно получил несанкционированный доступ к платформе службы поддержки. Злоумышленник, о котором идет речь, использовал этот доступ для распространения вредоносного ПО через адрес электронной почты службы поддержки 2K Games. В уведомлении издателя подчеркивается: "Пожалуйста, не открывайте никакие электронные письма и не нажимайте на ссылки, которые вы получаете от службы поддержки 2K Games".

Электронные письма, отправленные злоумышленником с использованием адреса электронной почты support@2k.com, содержат обновления о статусе поддельного запроса в службу поддержки. Первоначальное электронное письмо информирует получателей о том, что запрос в службу поддержки находится на рассмотрении. Затем во втором электронном письме получателям предлагается загрузить файл, представленный как новое приложение для запуска 2K Games. Файл с именем 2K+Launcher.zip устанавливает вредоносное ПО для кражи RedLine, которое похищает все виды личной информации с зараженных компьютеров, включая системную информацию, историю браузера, файлы cookie, информацию о кредитной карте, информацию о криптовалютном кошельке и учетные данные для входа, хранящиеся в интернет браузере.

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Любой, кто недавно открыл электронное письмо от службы поддержки 2K Games и загрузил файл, может выполнить ряд действий, чтобы проверить наличие вредоносных программ и защитить свои учетные записи. Самая простая проверка, которую могут выполнить пользователи, - это посетить веб-сайт VirusTotal и загрузить любые файлы, которые они могли загрузить по ссылке, отображаемой в электронном письме. VirusTotal может сканировать файл, используя более 70 различных антивирусных сканеров, чтобы проверить наличие вредоносной программы.