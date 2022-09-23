Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
2K Games сообщает о взломе электронного адреса службы поддержки компании
Получаемый пользователями по электронной почте файл устанавливает вредоносное ПО, которое похищает все виды личной информации с зараженных компьютеров.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

реклама

Компания 2K, издатель многочисленных серий видеоигр, в том числе Borderlands, Civilization и Bioshock, выпустила уведомление, чтобы предупредить клиентов о том, что неизвестный хакер недавно получил несанкционированный доступ к платформе службы поддержки. Злоумышленник, о котором идет речь, использовал этот доступ для распространения вредоносного ПО через адрес электронной почты службы поддержки 2K Games. В уведомлении издателя подчеркивается: "Пожалуйста, не открывайте никакие электронные письма и не нажимайте на ссылки, которые вы получаете от службы поддержки 2K Games".

Электронные письма, отправленные злоумышленником с использованием адреса электронной почты support@2k.com, содержат обновления о статусе поддельного запроса в службу поддержки. Первоначальное электронное письмо информирует получателей о том, что запрос в службу поддержки находится на рассмотрении. Затем во втором электронном письме получателям предлагается загрузить файл, представленный как новое приложение для запуска 2K Games. Файл с именем 2K+Launcher.zip устанавливает вредоносное ПО для кражи RedLine, которое похищает все виды личной информации с зараженных компьютеров, включая системную информацию, историю браузера, файлы cookie, информацию о кредитной карте, информацию о криптовалютном кошельке и учетные данные для входа, хранящиеся в интернет браузере.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Любой, кто недавно открыл электронное письмо от службы поддержки 2K Games и загрузил файл, может выполнить ряд действий, чтобы проверить наличие вредоносных программ и защитить свои учетные записи. Самая простая проверка, которую могут выполнить пользователи, - это посетить веб-сайт VirusTotal и загрузить любые файлы, которые они могли загрузить по ссылке, отображаемой в электронном письме. VirusTotal может сканировать файл, используя более 70 различных антивирусных сканеров, чтобы проверить наличие вредоносной программы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#2k games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Компания 2K готовится к анонсу NBA 2K23
Почта 2K Games была взломана и начала рассылать вирусы
Серверы WWE 2K19 и WWE 2K20 прекратят работу в июне
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
126
Американские ракеты AGM-88 HARM не прижились на украинском МиГ-29 и показали нулевую эффективность
193
После анонса GeForce RTX 4090 цены на видеокарты NVIDIA в РФ пошли вниз, а скидки достигли 20%
21
Биткоин и Эфир ушли на дно, а эксперты заговорили о приближении криптозимы и падении ВТС до $12 000
21
GeForce RTX 4080 выглядит разочаровывающе и уступает GeForce RTX 3090 Ti без трассировки лучей
40
В Китае можно купить GeForce RTX 4090 всего за 56 долларов
5
Европа начинает отказываться от товаров из Китая
11
NVIDIA против геймеров – почему владельцы GeForce RTX 30 не получат DLSS 3.0 и чем ответит Лиза Су
17
NVIDIA раскрыла дизайн печатной платы GeForce RTX 4090 Founders Edition
+
Выпущен AMD Adrenalin Edition 22.9.1 с поддержкой открытой беты Call of Duty: Modern Warfare II
+
NVIDIA была вынуждена переработать системы охлаждения и питания для видеокарт GeForce RTX 40 FE
2
Испанский ритейлер опубликовал списки моделей GeForce RTX 4090 с их ценами
10
AMD официально скинула цены на видеокарты: Radeon RX 6600XT – 14 000р, а Radeon RX 6900ХТ – 41 000р
9
Ryzen 9 7950X установил несколько мировых рекордов со стандартной СЖО — более 40000 в Cinebench R23
11
Colorful выпустит RTX 4090 Vulcan OC, которую сможет позволить себе каждый
+
Попытка обновиться до Windows 11 22H2 выдаёт ошибку 0x800f0806
1
NVIDIA представила самое дорогое поколение видеокарт за всю историю – GeForce RTX 4080 за $1465 в ЕС
16
Исследование: в играх без трассировку лучей RTX 4080 как правило медленнее RTX 3090 Ti
24
Palit представила модели GEFORCE RTX 4090 и RTX 4080 серий GameRock и GamingPro
11
Бюджетные процессоры для начинающих оверклокеров дешевеют в РФ – лучшие камни AMD со скидкой до 27%
8

Популярные статьи

О худших операционных системах
97
Сборка игрового компьютера до 20 тысяч рублей
28
Покупаем видеокарту NVIDIA правильно – как не переплатить 15 000р, и почему не нужно брать бренды
18
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Процессоры и видеокарты от AMD дешевеют — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
37
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
5
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 1
5

Сейчас обсуждают

Тилька Шмидт
04:24
Запрещаю вам дешеветь сказал Хуанито )))
Nvidia: видеокарты RTX 3000 и RTX 4000 больше не будут дешеветь с течением времени
Илья Коваленко
04:19
Расчёты в студию
Прошла неделя с перехода Ethereum на Proof of Stake
dimchoos
04:17
Мобилизация это у вас в дуркоине.
Покупаем видеокарту NVIDIA правильно – как не переплатить 15 000р, и почему не нужно брать бренды
Евгений Брындин
04:15
от заглотомозгодистрофии подороже будет
Лекарство от адренолейкодистрофии стало самым дорогим в мире
Евгений Брындин
04:14
Опять на своём убогом проце?
Выход Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro перенесен на 18 октября
Сергей Габриель
04:12
У меня вот какой вопрос. Вроде в Британии фунты? Так почему цена в долларах?
Крупнейший магазин Британии зарегистрировал 13 видеокарт RTX 4000 и назвал цены каждой из них
Сергей Габриель
04:11
За полцены сливают единицы и карты ужарены в хлам. Большинство майнеров продают дешевле новых на 5-10 тысяч.
Крупнейший магазин Британии зарегистрировал 13 видеокарт RTX 4000 и назвал цены каждой из них
VRoman
04:08
Интересная штучка. Как там дела с КПД у таких двигателей?
На видео показали полет дрона с ионными двигателями
Эовейн Триада
04:05
Да может 900 и быстро будет, раньше ведь 1.5 месяца, ажиотаж спадал и всё по ррц или даже чуток ниже. А тут кстати цена немаленькая, может и не так много будет желающих кроме фанатов.
AMD объяснила, почему каждая видеокарта RX 6000 на 10-90% лучше аналогов Nvidia
VRoman
04:04
А толку-то рисовать кадры на экране без информации от проца об изменениях? ИИ разве что может догадываться о продолжении движения объектов на экране. Хотя наверное ничего страшного не будет если один ...
NVIDIA GeForce RTX 4090 увеличила в игре Overwatch 2 частоту кадров до 600 в секунду
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем