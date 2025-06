AMD добавляет еще четыре игры в свой постоянно расширяющийся список поддержки

Это означает, что в общей сложности 68 игр теперь поддерживают масштабирование на основе искусственного интеллекта AMD, если в игровом ПК установлена видеокарта серии Radeon RX 9000. Обратная совместимость с предыдущими поколениями RDNA отсутствует.

Примечания к выпуску нового графического драйвера выглядят следующим образом.

Поддержка новых игр:

• The Alters

• FBC: Firebreak

Новая игровая поддержка AMD FidelityFX Super Resolution 4:

• The Alters

• Delta Force

• Dragonkin: The Banished

• RoadCraft

Кроме того перечислены обязательные нововведения, оптимизации и исправления ошибок, которые входят в каждый новый выпуск, хотя в случае AMD Software: Adrenalin Edition 25.6.2 их число весьма ограничено.

Исправленные проблемы и улучшения:

• Oculus Rift S может отображать изображение с зеленым оттенком на графических процессорах AMD Radeon™ RX 7000 серии.

• При использовании сочетания клавиш Alt-Tab и потоковой передаче в Discord с несколькими мониторами могут наблюдаться подтормаживания и более низкая, чем ожидалось, производительность.

• При игре в Marvel's Spider-Man 2 с включенной трассировкой лучей на Radeon™ RX 9060 XT возможны спорадические сбои приложений или тайм-ауты драйверов.

• При первом запуске The Last of Us Part I на видеокартах Radeon™ RX 9060 XT могут возникать спорадические сбои приложения.

• При игре в Warhammer 40,000: Darktide на видеокартах серии Radeon™ RX 9070 может наблюдаться более низкая, чем ожидалось, производительность.

Программное обеспечение AMD: Adrenalin Edition 25.6.2, которое также включает последнюю версию драйвера NPU 32.00.0203.258 можно как обычно загрузить непосредственно с веб-сайта производителя.