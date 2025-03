Уже выпущена игровая демоверсия, в которой игроки могут исследовать реку Зора.

В 1998 году Nintendo выпустила The Legend of Zelda: Ocarina of Time, первую часть своей успешной фэнтезийной франшизы в стиле 3D-графики, что сделало ее самой высоко оцененной видеоигрой всех времен на сегодняшний день, со средним баллом 99 по итогам 22 тестов на рейтинговой платформе Metacritic. Невиданный ранее уровень детализации и открытый игровой мир произвели революцию в жанре RPG.

Но хотя Nintendo еще не анонсировала ремейк классики, разработчик CryZENx, который называет себя "самым большим поклонником" серии Zelda, взялся за этот проект и представил текущее состояние разработки с помощью демоверсии.

В дополнение к многочисленным технологиям из набора функций игрового движка Epic Games, новая версия позже будет поддерживать DLSS, FSR, генерацию кадров и трассировку лучей в реальном времени. CryZENx уже смог реализовать большую часть этого в различных игровых сборках, так например DLSS 3 с генерацией кадров и реальной трассировкой лучей уже являются частью функционала этого фанатского ремейка.

Свою первую работу над ремейком разработчик опубликовал еще в 2015 году, тогда он все еще базировался на Unreal Engine 4. В прошлом году весь проект был перенесен на текущий Unreal Engine 5 с использованием последней версии 5.5.3 с ее многочисленными ассетами. Последняя демоверсия доступна для бесплатной загрузки на Patreon.

Бесплатная демоверсия позволяет игроку исследовать реку Зора, где он уже может взаимодействовать с NPC, врагами и объектами. Бесплатная версия ограничена 30 кадрами в секунду, но подписчикам доступна для загрузки версия с максимальной частотой 60 кадров в секунду. Разработчик также регулярно выпускает новые сборки, содержащие уже завершенные области и новые функции. Многие игровые механики уже реализованы, поэтому потребительские товары также можно собирать и хранить в инвентаре.

Около года назад канал YouTube Digital Dreams продемонстрировал с помощью демоверсии, снятой в Храме Времени и на прибрежном участке, что амбициозный ремейк работает на Geforce RTX 4090 в разрешении до 8K/UHD-II с частотой кадров до 60 кадров в секунду благодаря DLSS.





Текущее состояние разработки выглядит следующим образом:

Unreal Engine 5.5.3

DLSS 3, FSR 2 и трассировка лучей

8K/UHD@60 Гц и 4K/UHD@120 Гц*

Lumen ("Полностью динамическое глобальное решение для освещения")

* при условии наличия достаточно мощной видеокарты.

По словам разработчика, в разрешениях Full HD (1080p) и WQHD (1440p) последняя сборка ремейка сравнительно нетребовательна, несмотря на Unreal Engine 5.3. Текущие демо-версии разработаны в качестве показательных и поэтому используют все доступные эффекты и технологии, чтобы показать, что технически возможно в настоящее время.

Подписчики на платформе Patreon постепенно будут получать полный ремейк легендарного оригинала 1998 года посредством регулярного выпуска новых сборок. За последние десять лет Nintendo не высказывала никаких замечаний по поводу этого фанатского проекта, что весьма удивительно.