Теперь это касается и сотрудников Ubisoft Düsseldorf, которые помимо прочего отвечали за перезагрузку Settlers.

Компания Ubisoft объявила о полном закрытии своего офиса Ubisoft Leamington в Англии и увольнении сотрудников в Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Stockholm и Ubisoft Reflections (также в Англии). В результате будут уволены 185 сотрудников, и Ubisoft хочет использовать эти меры для «обеспечения долгосрочной стабильности компании». В заявлении говорится, что компания «благодарна за вклад» своих сотрудников и будет поддерживать их на переходном этапе.

Как сообщает Gameswirtschaft, 65 из сокращенных должностей относятся к Ubisoft Düsseldorf, ранее Blue Byte. На сегодняшний день там трудятся почти 400 сотрудников. В феврале 2023 года под руководством студии вышла неоднократно откладываемая и переделываемая перезагрузка Settlers — New Alliances, которая считается крупным провалом и дала начало более качественной альтернативе — Pioneers of Pagonia от создателя Settlers Фолькера Вертича. Совсем недавно команда работала над The Settlers Online, Rainbow Six: Siege и движком Snowdrop. По имеющимся данным, офисы Ubisoft в Майнце (Anno 1800, в настоящее время Anno 117) и Берлине не подпадают под сокращение рабочих мест.

В январе 2025 года Ubisoft объявила о дальнейшей задержке Assassin's Creed: Shadows, а также заявила, что изучает несколько вариантов продажи компании, включая активы и бренды. Были назначены консультанты для «рассмотрения вариантов стратегии и капитала трансформации с целью создания максимальной ценности для инвесторов». Здесь также может обсуждаться продажа Ubisoft крупной китайской компании Tencent.