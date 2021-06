Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На официальном канале Ubisoft появилось видео-трейлер по сезонному пропуску Far Cry 6, где можно увидеть антагонистов прошлых частей серии: Вааса(Far Cry 3), Пейгана Мина(Far Cry 4), Иосифа Сида(Far Cry 5), а также локации, где происходили действия игр. Учитывая временные рамки проекта, ожидать появления персонажей из Far Cry: Primal или Far Cry 3: Blood Dragon не имеет смысла. По всей видимости, разработчики внедрят в сезонный пропуск возможность поиграть за антагонистов прошлых частей или как-либо задействуют персонажей в мультиплеере.

Известно, что в игре будет убран встроенный редактор карт. Именно с помощью него моддеру удалось перенести игру про Джеймса Бонда GoldenEye 007 на движок Far Cry 5.

Выход Far Cry 6 должен состоятся 7 октября на всех актуальных платформах: ПК, PlayStation 4, PlayStation, Xbox One, Xbox Series. Игра уже доступна к предварительному заказу в трёх изданиях, базовое стоит 2 499 рублей.