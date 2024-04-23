Инсайдер сообщает, что студия Ubisoft прекратила развитие серии Watch Dogs после провала Legion.

Согласно инсайдеру под ником xj0nathan, который известен своими точными предсказаниями по поводу Assassin’s Creed Mirage. Следующую Watch Dogs отменили после финансового провала Watch Dogs: Legion. У издателя были планы превратить серию игр про хакеров в "баттл-рояль" (королевская битва), но этого не случилось.

Геймеры и фанаты Ubisoft раньше знали, что издатель отменил почти все свои 12 баттл-роялей, находящихся в разработке. Теперь мы знаем, что одним из них была игра в серии Watch Dogs.

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На данный момент серия мертва и Ubisoft не имеет на нее никаких планов, согласно отчетам, которые они регулярно публикуют.

Оригинальная Watch Dogs вышла в 2014 году, затем в 2016 году вышел сиквел, а в 2020 году состоялся релиз третьей части с подзаголовком Legion. Действие игр происходит в альтернативной версии реальных городов, где хакеры-протагонисты противостоят властям города и автоматической системе ctOS.