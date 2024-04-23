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Согласно инсайдеру под ником xj0nathan, который известен своими точными предсказаниями по поводу Assassin’s Creed Mirage. Следующую Watch Dogs отменили после финансового провала Watch Dogs: Legion. У издателя были планы превратить серию игр про хакеров в "баттл-рояль" (королевская битва), но этого не случилось.
Геймеры и фанаты Ubisoft раньше знали, что издатель отменил почти все свои 12 баттл-роялей, находящихся в разработке. Теперь мы знаем, что одним из них была игра в серии Watch Dogs.
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На данный момент серия мертва и Ubisoft не имеет на нее никаких планов, согласно отчетам, которые они регулярно публикуют.
Оригинальная Watch Dogs вышла в 2014 году, затем в 2016 году вышел сиквел, а в 2020 году состоялся релиз третьей части с подзаголовком Legion. Действие игр происходит в альтернативной версии реальных городов, где хакеры-протагонисты противостоят властям города и автоматической системе ctOS.